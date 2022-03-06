Росія вдалася до прихованої мобілізації в Краснодарі - Міноборони

Росія вдалася до прихованої мобілізації в Краснодарі

За період війни проти України, Росія зазнала значних втрат. З метою залучення добровольців до своїх військових злочинів агресор вдався до прихованої мобілізації, повідомляє пресслужба Міноборони України.

"У зв'язку зі значними втратами, що мають окупанти з початку війни, з метою залучення добровольців, в Краснодарському краї розпочато приховану мобілізацію, збільшено поширення пропагандистських матеріалів щодо "звірств неофашистів і необхідність знищення фашизму",-пише прес-служба.

Вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував проведення переговорів з Росією щодо війни в Україні. За його словами, сенс є в будь-яких переговорах

До того Зеленський закликав Захід принаймні надати Україні літаки якщо вони не хочуть закрити небо над Україною. Адже якщо Росія вторгнеться в одну державу, вона буде воювати з усім Північноатлантичним альянсом.

Також повідомлялося, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією. Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.