Ефект від Курської операції слід чекати через 1-2 тижні: чому

Під час Курської операції ЗСУ Росія почала відтягувати деякі частини з фронту в Україні, але це все - не моментальна дія, зазначив в інтерв'ю Главреду директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.
"Ефекту ми можемо очікувати протягом 1-2 тижнів. Якщо це станеться, то можна буде сказати, що в цьому напрямку курська операція спрацювала", - сказав експерт.
Сунгуровський вважає, що Росія ще кине в Курську область "значні сили".
Проте експерт упевнений, що операція в Курській області не обмежиться просуванням українських військ, а й передбачатиме деякі "секретні" цілі ГУР, наприклад, взяття під контроль Курської АЕС.
"Я можу припустити, що ЗСУ не будуть захоплювати Курську АЕС, а просто візьмуть її в оточення. Мовляв, давайте мінятися на Запорізьку АЕС", - висловився Сунгуровський.
Хто такий Микола Сунгуровський
Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова.
У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище.
У 1982 - Київську академію протиповітряної оборони.
У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства.
З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України.
З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.
З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова.
Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки.
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.
Бої в Курській області - останні новини
Українські військові досягають поставлених цілей у Курській області. Станом на ранок, зазначив президент Володимир Зеленський, бійці ЗСУ поповнили обмінний фонд російськими військовими.
За даними аналітиків, ЗСУ вдалося трохи просунутися на південний схід від Суджі - зокрема, військові захопили Опанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися до Ольгівки Курської області.
Відомо, що станом на 18 серпня Росія перекинула з лінії фронту в Україні в Курську область угруповання від 5 тисяч російських військових. Ймовірно, під час наступних етапів бойових дій на території Росії російській армії потрібно буде збільшувати живу силу та матеріальні засоби в цьому районі.
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