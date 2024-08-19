Ефект від Курської операції слід чекати через 1-2 тижні: чому

Стала відома можлива доля Курської АЕС.

https://glavred.net/ukraine/effekt-ot-kurskoy-operacii-sleduet-zhdat-cherez-1-2-nedel-pochemu-10589777.html Посилання скопійоване

Україна зруйнувала третій міст через Сейм у Курській області / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, Telegram

Під час Курської операції ЗСУ Росія почала відтягувати деякі частини з фронту в Україні, але це все - не моментальна дія, зазначив в інтерв'ю Главреду директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Ефекту ми можемо очікувати протягом 1-2 тижнів. Якщо це станеться, то можна буде сказати, що в цьому напрямку курська операція спрацювала", - сказав експерт.

Сунгуровський вважає, що Росія ще кине в Курську область "значні сили".

відео дня

Проте експерт упевнений, що операція в Курській області не обмежиться просуванням українських військ, а й передбачатиме деякі "секретні" цілі ГУР, наприклад, взяття під контроль Курської АЕС.

"Я можу припустити, що ЗСУ не будуть захоплювати Курську АЕС, а просто візьмуть її в оточення. Мовляв, давайте мінятися на Запорізьку АЕС", - висловився Сунгуровський.

Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Бої в Курській області - останні новини

Українські військові досягають поставлених цілей у Курській області. Станом на ранок, зазначив президент Володимир Зеленський, бійці ЗСУ поповнили обмінний фонд російськими військовими.

За даними аналітиків, ЗСУ вдалося трохи просунутися на південний схід від Суджі - зокрема, військові захопили Опанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися до Ольгівки Курської області.

Відомо, що станом на 18 серпня Росія перекинула з лінії фронту в Україні в Курську область угруповання від 5 тисяч російських військових. Ймовірно, під час наступних етапів бойових дій на території Росії російській армії потрібно буде збільшувати живу силу та матеріальні засоби в цьому районі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред