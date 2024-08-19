В Україні вдарить +37 градусів: стала відома дата, коли спека відступить

Погода в Україні знову стала спекотною. У вівторок, 20 серпня, у більшості областей максимальна температура повітря становитиме +30…+35 градусів. Місцями буде ще спекотніше – стовпчики термометрів у деяких областях піднімуться навіть до позначки +35…+37 градусів.
Трішки комфортніше буде у західних регіонах – там очікується температура +27…+32 градуси. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"Значна частина України належатиме полю високого атмосферного тиску, тому 20-го серпня переважатиме суха погода. І лише місцями на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, а ввечері у вівторок і на Житомирщині є ймовірність короткочасних дощів з грозами", – розповіла синоптикиня.
Погода в Києві 20 серпня
У столиці України у вівторок буде дуже спекотно, стовпчики термометрів підійматимуться до +33…+35 градусів. Очікується суха і сонячна погода.
Коли спека відступить
Згідно з прогнозом Діденко, найближчим часом температура повітря буде високою, але у четвер, 22 серпня, очікується послаблення спеки на заході, півночі та на Вінниччині. Південь та схід України і надалі перебуватимуть у межах показників +33…+37 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що сильна спека +39 градусів накриє Україну – стали відомі дати. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 19 по 25 серпня. Він назвав дати, коли спека буде найсильнішою, і розповів, у яких областях варто бути готовими до дуже високих температур.
Також раніше повідомлялося, що країну "трусить" майже 7-бальний шторм – скоро почнеться ще одна магнітна буря. За останню добу на Сонці сталося 5 потужних спалахів.
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