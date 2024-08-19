Визнав кризу: Путін вперше зізнався у проблемах Росії у війні проти України

Чи не вперше кремлівському диктатору довелося визнати, що Росія стикнулась із труднощами на фронті.

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Путін не став приховувати, що на українському фронті РФ стикається з труднощами / Колаж: Главред, фото: pixabay

Очільник країни-агресора Росії Володимир Путін 19 серпня під час переговорів із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим відкрито заявив про кризу у війні проти України.

Як повідомляють росЗМІ, російський диктатор зізнався, що в його окупаційних військ виникли певні труднощі на фронті, що першочергово стоїть на повістці дня для РФ.

"Всім ясно і добре відомо, що Росія також стикається з кризами, в тому числі і перш за все, звичайно, на українському напрямку", – визнав диктатор. відео дня

Після цього Путін змінив фокус уваги на військовий конфлікт на Південному Кавказі, який лобіює Росія. Він зазначив, що історичне залучення РФ до ситуації в регіоні "диктує необхідність участі в цих подіях".

"Звичайно ж, в тій частині, в якій цього вимагають сторони. Звичайно, після мого візиту до Азербайджану я зв'яжуся з прем'єр-міністром Пашиняном і розповім йому про результати наших переговорів. Я знаю, що Азербайджан націлений на те, щоб завершити всі процедури з повним врегулюванням", - додав він.

Проблеми армії РФ в ході повномасштабного вторгнення в Україну

З 24 лютого 2022 року дотепер окупаційні війська РФ зазнають великих втрат у живій силі та техніці. Так нещодавно стало відомо, що армія країни-агресорки Росії вперлась у канал в Часовому Яру Донецької області. Тож і подальші штурми закінчаться для неї великими втратами.

Несподіваним і болючим ударом для ворога став прорив українських військ у Курській області. Кремль дуже нервує через цей наступ. Це підтверджує і дивна реакція російського диктатора Володимира Путіна, який під час наради спробував приховати дані про жорсткі територіальні втрати РФ.

Це не спроста, адже командування країни-агресорки РФ пішло на крайні заходи у Курській області, кинувши на оборону території "космічну піхоту", включно зі списаними військовими зі станцій попередження про ядерний удар і з полків важких бомбардувальників.

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