Єдиний вихід для України: експерт розповів, як захиститись КАБів

Експерт наголошує, що тільки активна робота систем "Patriot" та винищувачів F-16 можуть допомогти знизити активність ударів російських КАБів на фронті.

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Військовий експерт розповів про те, як змусити росіян зменшити активність використання КАБів / Колаж Главред, фото: US Army, Генштаб ЗСУ

Останнім часом російські війська активізували використання керованих авіабомб і балістичних ракет. Керовані авіабомби росіяни переважно випускають з їхніх бомбардувальників Су-34, які значно перевершують радянську авіацію за характеристиками. Про це розповів військовий експерт та голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан у своєму інтерв'ю для Главреду.

За його словами, російські сили використовують цю тактику через свою перевагу у авіації і усвідомлення того, що Сили оборони не можуть їм ефективно протистояти.

"Вони піднімаються на максимальну висоту, і з цієї висоти запускають керовану плануючу авіабомбу. Тобто це відстань у 60-70 кілометрів або менше, але в РФ розуміють, що ЗРК і фронтові засоби протиповітряної оборони не досягають тієї відстані, з якої здійснюється пуск КАБів", - зазначив Кузан. відео дня

Він зауважив, що російські війська мають перевагу в авіації, оскільки наразі в їхньому розпорядженні є близько 300 літаків, які беруть участь у бойових діях на фронті, з них близько 80 Су-34. Тому вони, звісно, використовують цю перевагу.

"Єдиною нашою відповіддю на це може бути застосування далекобійних наземних засобів протиповітряної оборони (як, наприклад, комплекс "Patriot" і ракета в комплектації JAMD, яка має дальність ураження близько 150 км, завдяки чому на відстані 40-50 км таким комплексом можна вражати російську авіацію)", - наголошує військовий експерт.

Крім того, виходом з цієї ситуації буде використання авіації, зокрема літаків F-16. Кузан акцентує на тому, що як тільки Україна отримає ці літаки разом із відповідними ракетами класу "повітря-повітря", Сили оборони зможуть відкинути російську авіацію, що позбавить їх переваги у використанні керованих авіаційних бомб.

"Тому вони розуміють, що вікно можливостей у них досить обмежене, лише на кілька місяців. Росіяни продовжуватимуть, навіть незважаючи на справді величезні втрати (а вже сьогодні Україна знищила літаків більше, ніж РФ змогла виробити за весь минулий рік), тому що розуміють, що надалі вони навіть не зможуть використовувати ці літаки", - наголошує Кузан.

Аналітик пояснює, що у 2022 році, коли росіяни ще не застосовували масово керовані авіаційні бомби, завдяки нашим системам протиповітряної оборони, ми практично зменшили їхню перевагу у повітрі.

"Вони не могли залетіти в наш повітряний простір, тому що їх одразу збивали, внаслідок чого їхня авіація просто простоювала. Були рейдові нальоти, але не було такого масового застосування", - резюмував Сергій Кузан.

Що відомо про Су-34 / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Знищення російської авіації

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Таврійському напрямку помітно знизилась активність авіації РФ та використання керованих авіаційних бомб. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, зменшення кількості авіаударів є результатом ефективної діяльності протиповітряної оборони України та втрат окупантів у повітрі.

За даними Генштабу, під час повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 340 літаків. У лютому Україна відзначилась масовим знищенням російських літаків, за два тижні вдалося ліквідувати понад 10 літаків РФ.

Також речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що після знищення російських літаків активність ворога в повітрі зменшилася. Окупанти менше використовують керовані авіаційні бомби, але ці удари не припиняються.

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