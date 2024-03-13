УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ різко скоротила авіаудари після "сушкопаду": наступ захлинається - Лиховій

Руслана Заклінська
13 березня 2024, 22:52оновлено 13 березня, 23:36
Зниження кількості авіаударів не лише зменшує руйнування та жертви серед цивільного населення, але й покращує ситуацію на фронті для ЗСУ, зазначив Лиховій.
РФ різко скоротила авіаудари після 'сушкопаду': наступ захлинається - Лиховій
Як "сушкопад" впливає на хід боїв / Колаж: Главред, фото: скріншот, uk.wikipedia.org

На Таврійському напрямку помітно зменшилась активність авіації РФ та застосування КАБів. За останні десять днів кількість авіаударів від окупантів досягла мінімуму. Про це розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарофону.

"Якщо раніше я говорив про тенденцію, що після російського "сушкопаду" постійно зменшується кількість їхніх авіаударів і відповідно застосування ними керованих авіабомб, то за вчорашню добу така тенденція знайшла ще одне підтвердження: ворог завдав 17 авіаударів, і ця цифра - найменша за останні 10 днів", - зазначив він.

За його словами, зменшення кількості авіаударів є результатом ефективної діяльності протиповітряної оборони України та втрат окупантів у повітрі.

відео дня

Лиховій підкреслив, що масовий "сушкопад" знижує ефективність сухопутного наступу росіян, оскільки немає підтримки з повітря. Також це дозволяє зменшити руйнування та жертви серед цивільного населення.

"Менше знищених позицій, менше зруйнованих будинків в населених пунктах… Це комплексний процес, коли росіяни можуть повільніше наступати, їхній наступ захлинається, зокрема й через те, що в них зменшується підтримка з повітря, бо краще працює наша ППО", - наголосив речник.

РФ різко скоротила авіаудари після 'сушкопаду': наступ захлинається - Лиховій
Що відомо про СУ-34 / Інфографіка: Главред

Що відомо про літак Су-34?

Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".

Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Масовий "cушкопад" у росіян

За даними Генштабу, впродовж повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 340 літаків. У лютому Україна відзначилась масовою ліквідацією російських літаків, за 2 тижні вдалось знищити понад 10 літаків РФ.

Як повідомляв Главред, Повітряні сили України встановили "червоні лінії" для російської авіації, попереджаючи їх про можливість ураження. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що це важливий сигнал для окупантів, який змусить їх задуматися перез використанням авіації.

Також речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що після знищення російських літаків активність ворога в повітрі зменшилася. Окупанти менше застосовують КАБи, проте ці удари не припиняються.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні лінія фронту Су-34 військовий літак російський літак Росавіація
Реклама

Головне за день

РФ різко скоротила авіаудари після "сушкопаду": наступ захлинається - Лиховій

РФ різко скоротила авіаудари після "сушкопаду": наступ захлинається - Лиховій

22:52 Україна
Є таємні причини, що змушують Шольца гальмувати відправлення Taurus ЗСУ - німецькі ЗМІ

Є таємні причини, що змушують Шольца гальмувати відправлення Taurus ЗСУ - німецькі ЗМІ

22:43 Світ
Ще дві країни НАТО допустили відправку в Україну своїх військ

Ще дві країни НАТО допустили відправку в Україну своїх військ

21:28 Україна
Всі головні новини

Популярне

Молода дружина старого Петросяна народила ще одну дитину 7740

Молода дружина старого Петросяна народила ще одну дитину

Відхрестився від рідних : Нікіта Пресняков показав свою позицію 7348

"Відхрестився від рідних": Нікіта Пресняков показав свою позицію

Жінка почула шум зі стіни після ремонту: пробивши її, вона була сильно здивована 4769

Жінка почула шум зі стіни після ремонту: пробивши її, вона була сильно здивована

Повалення Путіна і захоплення Москви: Пономарьов розкрив сценарій зміни влади у РФ 4474

Повалення Путіна і захоплення Москви: Пономарьов розкрив сценарій зміни влади у РФ

Останні новини

00:06

Загроза масованого ракетного удару по Україні: експерт розкрив нову тактику РФ

00:04

Ольга Сумська показала фотосесію в зухвалому образі фатальної жінкиВідео

13 березня, середа
23:49

Коли розпочинається сезон на карася: приготуйтесь до шаленого улову

23:36

100% можуть отримати бронь: нардеп назвав категорію українців, яких не мобілізують

23:28

Є перші результати: російські добровольці розповіли деталі боїв на території РФ

Росія нападе на Казахстан або країни Балтії, незалежно від того, хто очолить США – КочетковРосія нападе на Казахстан або країни Балтії, незалежно від того, хто очолить США – Кочетков
22:52

РФ різко скоротила авіаудари після "сушкопаду": наступ захлинається - Лиховій

22:47

Без шароварів і вишиванки: як насправді виглядали українські козакиВідео

22:43

Є таємні причини, що змушують Шольца гальмувати відправлення Taurus ЗСУ - німецькі ЗМІ

22:06

На режисера Поланскі подали до суду за новими звинуваченнями у зґвалтуванні

Реклама
21:57

"Провернути трюки вже не можна": експерт назвав ключову умову для контрнаступу ЗСУ

21:28

Ще дві країни НАТО допустили відправку в Україну своїх військ

21:11

Колишня Остапчука відповіла, чи готовий він віддати їй частину майна

20:51

Розкрито мотив удару РФ по Одесі, коли там був Зеленський із делегацією

20:30

"Підтримуватимемо, щоб перемогти": в ЄС затвердили важливу допомогу для України

20:24

Що означає ім'я Марина: походження та характер

19:56

Міг бути знищений ударом дрона: в Росії "задвохсотився" віце-президент "Лукойла"

19:38

Зимова погода повертається: Україну накриє сніг та ожеледиця

19:34

Засуджених хочуть відправити на війну: у Раді зареєстрували законопроєкт

19:15

Місячний календар на 14 березня: до чого призведе одруження у цей день

19:14

Підуть маршем на Москву: в Легіоні "Свобода Росії" назвали свою кінцеву мету

Реклама
19:10

Яке місто ще хочуть захопити окупантиПогляд

18:57

Яка маловідома помилка дуже швидко вбиває кімнатні рослини: про це знають одиниці

18:43

У наступній "хвилі" мобілізують 500 тисяч осіб: FT назвала "поріг" призову

18:42

Пентагон "відкритий" до передачі Україні ракет ATACMS більшого радіусу дії - WSJ

18:35

"Нудно, нерозумно": путініста-фігуриста рознесли за скиглення з приводу "Олімпіади"

18:29

Росіяни перейшли в масштабний наступ: експерт розповів, які міста під загрозою

18:11

"Не знаю, що таке любов": Керем Бюрсін зробив скандальну заяву про Ханде Ерчел

18:03

Ситуація під Авдіївкою надскладна: ЗСУ завдали росіянам критичних втрат - 3 ОШБр

18:00

Що можна зробити зі старою сметаною: 2 найсмачніші рецепти

17:46

Чим відрізняється бренді від коньяку: просте пояснення

17:42

Порошенко поставив під загрозу вступ України до ЄС заради вечірки сина, який ще в 2022 виїхав за кордон - військовийВідео

17:40

Усі інгредієнти є на кухні: як відчистити старий матрац за хвилини

17:27

Захарова відзначилася новою безглуздою заявою: боїться військ НАТО в Україні

17:13

Передача Україні ракет Taurus: Шольц виступив у Бундестазі із важливою заявою

17:08

Нардепи пропонують вдесятеро збільшити виплати при народженні дитини: названо суми

17:01

Подружка Каменських: у Потапа з'явилася нова кохана - блогер

16:54

Нові варіанти для звільнення: які права роботодавцям хочуть дати в Кабміні

16:43

Чим найкраще точити ножі: ефективний спосіб, про який знає не кожен

16:39

Популярна українська співачка потрапила в ДТП - що трапилося

16:31

"Знову обман": навколо Кейт Міддлтон розгорівся новий скандал

Реклама
16:19

Ситуація на сході погіршується: в ЗСУ зізнались, під чиїм контролем Невельське

16:14

"Найбільший удар для Путіна": експерт назвав головну причину обстрілів Одеси

16:11

"Душі знайдуть спокій серед зірок": у ЗСУ повідомили про загибель пілотів - що сталосяВідео

16:06

Чому не можна пити гарячий чай: причина, яка багатьох ошелешитьВідео

16:05

Путін відреагував на вступ Фінляндії до НАТО та пригрозив "ураженням"

16:03

Герасимова могли звільнити з Генштабу Росії - ЗМІ

15:38

"ОКО ЗА ОКО 2": Всі 300 мінометів вже у війську

15:32

Налаштовує дітей проти: боксер Узєлков поскаржився на колишню дружину

15:25

Українцям перерахували пенсії: кому саме і як сильно

15:20

Жінка почула шум зі стіни після ремонту: пробивши її, вона була сильно здивованаВідео

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти