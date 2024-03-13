РФ різко скоротила авіаудари після 'сушкопаду': наступ захлинається - Лиховій

Зниження кількості авіаударів не лише зменшує руйнування та жертви серед цивільного населення, але й покращує ситуацію на фронті для ЗСУ, зазначив Лиховій.

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Як "сушкопад" впливає на хід боїв / Колаж: Главред, фото: скріншот, uk.wikipedia.org

На Таврійському напрямку помітно зменшилась активність авіації РФ та застосування КАБів. За останні десять днів кількість авіаударів від окупантів досягла мінімуму. Про це розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарофону.

"Якщо раніше я говорив про тенденцію, що після російського "сушкопаду" постійно зменшується кількість їхніх авіаударів і відповідно застосування ними керованих авіабомб, то за вчорашню добу така тенденція знайшла ще одне підтвердження: ворог завдав 17 авіаударів, і ця цифра - найменша за останні 10 днів", - зазначив він.

За його словами, зменшення кількості авіаударів є результатом ефективної діяльності протиповітряної оборони України та втрат окупантів у повітрі.

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Лиховій підкреслив, що масовий "сушкопад" знижує ефективність сухопутного наступу росіян, оскільки немає підтримки з повітря. Також це дозволяє зменшити руйнування та жертви серед цивільного населення.

"Менше знищених позицій, менше зруйнованих будинків в населених пунктах… Це комплексний процес, коли росіяни можуть повільніше наступати, їхній наступ захлинається, зокрема й через те, що в них зменшується підтримка з повітря, бо краще працює наша ППО", - наголосив речник.

Що відомо про СУ-34 / Інфографіка: Главред

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Масовий "cушкопад" у росіян

За даними Генштабу, впродовж повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 340 літаків. У лютому Україна відзначилась масовою ліквідацією російських літаків, за 2 тижні вдалось знищити понад 10 літаків РФ.

Як повідомляв Главред, Повітряні сили України встановили "червоні лінії" для російської авіації, попереджаючи їх про можливість ураження. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що це важливий сигнал для окупантів, який змусить їх задуматися перез використанням авіації.

Також речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що після знищення російських літаків активність ворога в повітрі зменшилася. Окупанти менше застосовують КАБи, проте ці удари не припиняються.

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