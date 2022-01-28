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Макрон після розмови з Путіним подзвонив Зеленському: обговорили Донбас та Нормандський формат

28 січня 2022, 23:23

У п'ятницю, 28 січня, відбудуться телефонна розмова лідерів Франції та України.

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Зеленський поспілкувався з Макроном по телефону / фото ОПУ

Увечері в п'ятницю, 28 січня, президент Франції Еммануель Макрон зателефонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському. Відомо, що перед цим відбулася розмова Макрона з Володимиром Путіним.

Як розповів Володимир Зеленський у Instagram, він обговорив із Макроном наступні питання:

  • відновлення роботи нормандського формату для врегулювання конфлікту на Донбасі;
  • деескалацію ситуації навколо кордонів України.

"Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами і переговорами. Поки тривають дипломатичні зусилля, можливість подальшої ескалації зменшується", - заявив глава української держави після розмови.

Телефонні переговори Макрона і Путіна

У п'ятницю, 28 січня, відбувся телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона і господаря Кремля Володимира Путіна. За підсумками переговорів Кремль випустив заяву, а в Єлисейському палаці деталей не повідомили.

Москва повідомила, що Путін і Макрон обговорили питання безпеки. Як стверджують у Кремлі, Путін заявив про ігнорування США і НАТО вимог Росії щодо "гарантій безпеки". Йдеться про нерозширення Альянсу, відмову України від вступу у військово-політичний блок Заходу і повернення інфраструктури організації на позиції 1997 року.

Росія готова продовжувати переговори щодо Донбасу в рамках нормандського формату. Однак, як заявив Путін, Москва, мовляв, чекає від Києва реалізації Мінських угод, які нібито повинні включати переговори України з російськими окупаційними адміністраціями "ДНР" і "ЛНР" за особливим статусом ОРДЛО.

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