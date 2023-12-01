"Руху ЗСУ бути не повинно": Світан дав несподіваний прогноз перелому у війні

Недостатність сил стала причиною втрат в живій силі і техніці ЗСУ в ході літнього контрнаступу, вважає Роман Світан.

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Роман Світан спрогнозував хід бойових дій / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот з відео

У сучасній війні ключовим моментом є панування в небі через те, що ударна авіація завдає основної шкоди противнику, заявив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Як підкреслив він в інтерв'ю виданню Oboz, перед тим, як задіяти сухопутні сили, Збройним силам необхідно домогтися переваги в повітрі придушити ППО противника і тільки після цього починати просування на землі.

Експерт вважає, що цей недолік став причиною втрат в живій силі і техніці українських сил в ході літнього контрнаступу.

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"Поки немає переваги в повітрі, робота на землі проводитися не повинна. Ніяких рухів збройних сил бути не повинно. Те, що нас змусили проводити військові операції без підтримки з повітря, фактично призвело до того, що так угробили всю техніку, яку нам передали, а також велику кількість особового складу", — підкреслив він.

Полковник ЗСУ вважає, що українське командування вчинило правильно, зупинивши наступальні дії до того часу, поки союзники не передадуть ЗСУ сучасну авіацію.

Він також вважає, що ЗСУ необхідно 120-160 багатоцільових F-16, які повинні бути озброєні ракетами "повітря – повітря", "повітря – земля" і авіабомбами, в залежності від характеру поставлених завдань. Крім того потрібна загальна система виявлення, цілевказівки і супроводу – це AWACS.

"Нам важливо отримувати дані від натовських літаючих радарів. Це літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Без цієї системи в принципі неможливо завоювати перевагу в повітрі. Тут потрібен комплексний підхід. Тому, поки ми не отримаємо літаки в достатній кількості, краще б взагалі нікуди не наступати. Так ми збережемо людей і техніку", — додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ йдуть вперед на Мелітополь: "перемелюють" сотні окупантів разом з технікою. Ворог продовжує активні наземні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Путіна з'явився шанс виграти війну в Україні, пишуть журналісти The Economist. На думку журналістів, в такій ситуації війна може затягнутися на багато років. Заходу слід терміново схаменутися і надати потрібну військову допомогу українській державі.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою. Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.

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