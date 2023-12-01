УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Руху ЗСУ бути не повинно": Світан дав несподіваний прогноз перелому у війні

Олексій Тесля
1 грудня 2023, 13:54
Недостатність сил стала причиною втрат в живій силі і техніці ЗСУ в ході літнього контрнаступу, вважає Роман Світан.
ВСУ, Роман Світан
Роман Світан спрогнозував хід бойових дій / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот з відео

У сучасній війні ключовим моментом є панування в небі через те, що ударна авіація завдає основної шкоди противнику, заявив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Як підкреслив він в інтерв'ю виданню Oboz, перед тим, як задіяти сухопутні сили, Збройним силам необхідно домогтися переваги в повітрі придушити ППО противника і тільки після цього починати просування на землі.

Експерт вважає, що цей недолік став причиною втрат в живій силі і техніці українських сил в ході літнього контрнаступу.

відео дня

"Поки немає переваги в повітрі, робота на землі проводитися не повинна. Ніяких рухів збройних сил бути не повинно. Те, що нас змусили проводити військові операції без підтримки з повітря, фактично призвело до того, що так угробили всю техніку, яку нам передали, а також велику кількість особового складу", — підкреслив він.

Полковник ЗСУ вважає, що українське командування вчинило правильно, зупинивши наступальні дії до того часу, поки союзники не передадуть ЗСУ сучасну авіацію.

Він також вважає, що ЗСУ необхідно 120-160 багатоцільових F-16, які повинні бути озброєні ракетами "повітря – повітря", "повітря – земля" і авіабомбами, в залежності від характеру поставлених завдань. Крім того потрібна загальна система виявлення, цілевказівки і супроводу – це AWACS.

"Нам важливо отримувати дані від натовських літаючих радарів. Це літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Без цієї системи в принципі неможливо завоювати перевагу в повітрі. Тут потрібен комплексний підхід. Тому, поки ми не отримаємо літаки в достатній кількості, краще б взагалі нікуди не наступати. Так ми збережемо людей і техніку", — додав Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ йдуть вперед на Мелітополь: "перемелюють" сотні окупантів разом з технікою. Ворог продовжує активні наземні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Путіна з'явився шанс виграти війну в Україні, пишуть журналісти The Economist. На думку журналістів, в такій ситуації війна може затягнутися на багато років. Заходу слід терміново схаменутися і надати потрібну військову допомогу українській державі.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою. Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ війна Росії та України Роман Світан
Реклама

Головне за день

Війська РФ атакують об'єкт, без якого Авдіївку не взяти: у ЗСУ розкрили деталі

Війська РФ атакують об'єкт, без якого Авдіївку не взяти: у ЗСУ розкрили деталі

13:44 Україна
"Ми повинні бути готові до бою": у Нідерландах закликали ЄС зміцнювати війська

"Ми повинні бути готові до бою": у Нідерландах закликали ЄС зміцнювати війська

12:44 Світ
"Початок штурму Донецька": росіяни назвали дату початку битви за місто

"Початок штурму Донецька": росіяни назвали дату початку битви за місто

12:43 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:09

Бойові дії на Лівому березі Дніпра: ексглава Генштабу ЗСУ розкрив важливий нюанс

13:54

"Руху ЗСУ бути не повинно": Світан дав несподіваний прогноз перелому у війні

13:51

Другий пішов: СБУ підірвали в Бурятії ще один потяг на стратегічній дорозі

13:47

Чому слово "жалоба" казати не можна: який єдиний відповідник варто використовувати

13:44

Війська РФ атакують об'єкт, без якого Авдіївку не взяти: у ЗСУ розкрили деталі

Вирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – МусієнкоВирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – Мусієнко
13:22

Знадобиться лише 3 речі: жінка розповіла, як швидко і дешево прикрасити ялинку

13:14

Так смакує Україна: Клопотенко назвав топ українських страв для іноземців

13:14

Гороскоп на завтра 2 грудня 2023: Овну - трата купи грошей, Рибам - фінансовий прибуток

13:09

Платинова блондинка Бейонсе показалася в новому образі з Джей Зі

Реклама
12:44

"Ми повинні бути готові до бою": у Нідерландах закликали ЄС зміцнювати війська

12:43

"Початок штурму Донецька": росіяни назвали дату початку битви за місто

12:41

ЗСУ йдуть вперед на Мелітополь: "перемелюють" сотні окупантів разом з технікою

12:07

Військовим в Україні спростили життя: документи ВЛК більше не потрібно возити особисто

12:02

Відомий астролог розповів, що загрожує українцям під час останніх цьогорічних нового і повного Місяця

12:01

Деяким пенсіонерам підвищать пенсію з 1 січня: кого торкнуться зміни

11:57

Вбивство Путіна і теракти в ЄС: "пророкування Ванги" на 2024 рік – Euronews

11:45

"Я твоя": колишня дружина нардепа Тищенка виклала грайливі фото

11:41

Росія вторгнеться в країни НАТО: Зеленський попередив США і закликав діяти

11:12

Любовний гороскоп на грудень 2023: астролог попередив про кризи і зрадиВідео

10:48

На БАМі прогриміли потужні вибухи: диверсанти підірвали два состави з паливомВідео

Реклама
10:39

Яке свято сьогодні 2 грудня: день у світовій та українській історії, церкві

10:35

Війська РФ прагнуть захопити три міста на Донбасі: генерал розкрив план Путіна

10:22

"У нас нова фаза війни": Зеленський оцінив результати контрнаступу ЗСУ

09:51

Вся сім'я буде в захваті: як зробити ідеальне печиво на Різдво за 30 хвилин

09:49

За лаштунками - претендент на трон Путіна: експерт зробив прогноз про бунт у РФВідео

09:46

У Путіна з'явився шанс виграти війну в Україні - The Economist

09:44

Удари по окупантах у Криму: в ГУР розкрили деталі спецоперацій у Чорному моріВідео

09:20

Гороскоп на грудень-2023: чим порадує і засмутить останній місяць рокуЕксклюзив

08:43

Вночі РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: перші подробиці

08:42

РФ намагається оточити Авдіївку, ЗСУ рухаються в напрямку Мелітополя - Генштаб

08:25

Україні загрожує відкладена русифікаціяПогляд

08:19

"Лідери сумніваються": Волкер назвав умову завершення війни в Україні

07:57

Кремль охопив страх через Путіна і війну в Україні, в РФ "закрутять гайки" - ISW

07:24

США перенесли поставки Україні далекобійних авіабомб GLSDB: у Reuters дізналися терміни

06:44

Під час нічної тривоги у Кропивницькому пролунав вибух: що відомо

05:15

Раптова "самоліквідація" на полігоні: у РФ морпіхи влаштували вибухове вогнище

04:26

Атаки по Росії можуть стати "тригером" для революції - Мусієнко

04:00

Пити гарячий чай не можна: лікарі розповіли, для кого він особливо небезпечний

03:40

З музикою в серці: топ-10 найпопулярніших пісень в Україні у 2023 роціВідео

02:40

Жінка показала, як розморозити скло в автомобілі за допомогою порожньої пляшки

Реклама
02:05

Соліст групи Маnеѕкіn  попався папараці разом з новою коханою

01:31

Чи змінять F-16 хід війни: Тука пояснив, чого боїться Захід

30 листопада, четвер
23:18

США готують Україну до зими: на яких ключових напрямках зосередились

23:04

Танцюристку Волочкову "закрили" в РФ через борги

22:58

Заходять з флангу і по центру: росіяни перейшли в наступ на Запоріжжі - експерт

22:35

Лорак ласкаво притулилася до вагітної дружини Пєскова

22:23

Що категорично не можна робити перед поїздкою: прикмети, які захистять від біди

22:07

Вирішальний момент контрнаступу: експерт розповів про ключову загрозу для росіян

21:58

Україну накриють одразу 4 геомагнітні шторми: календар магнітних бур на грудень

21:56

"Важкий період": юна дружина Остапчука прокоментувала чутки про вагітність

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти