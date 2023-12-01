ЗСУ йдуть вперед на Мелітополь: "перемелюють" сотні окупантів разом з технікою

Ворог продовжує активні наземні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, розповів Олександр Тарнавський.

https://glavred.net/ukraine/vsu-idut-vpered-na-melitopol-peremalyvayut-desyatki-okkupantov-vmeste-s-tehnikoy-10521283.html Посилання скопійоване

ЗСУ просуваються вперед / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія ворог продовжує активні наземні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, розповів командувач ОСУВ бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Всього зафіксовано 49 бойових зіткнень, 890 артобстрілів і 18 авіаударів, написав він у Telegram.

За добу ворог втратив в операційній зоні ОСУВ Таврія 629 осіб. Також наші воїни повністю знищили ворожу техніку:

відео дня

3 танки;

3 артсистеми;

16 інших бронемашин (серед них 2С19 "Мста-С" і 6 бронетранспортерів БТР-82).

Водночас, українські захисники та захисниці тримають оборону на Авдіївському напрямку.

"Знищено 44 одиниці військової техніки. Зокрема, і комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М". Також перестали існувати 3 склади боєприпасів і 1 важливий об'єкт окупантів. Ще 28 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додав Тарнавський.

Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, підсумував він.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що війська РФ прагнуть захопити три міста на Донбасі. Володимир Путін потребує так званих перемог і символічних досягнень, вважає генерал армії України Віктор Муженко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Путіна з'явився шанс виграти війну в Україні, пишуть журналісти The Economist. На думку журналістів, в такій ситуації війна може затягнутися на багато років. Заходу слід терміново схаменутися і надати потрібну військову допомогу українській державі.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою. Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.