ЗСУ йдуть вперед на Мелітополь: "перемелюють" сотні окупантів разом з технікою

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія ворог продовжує активні наземні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, розповів командувач ОСУВ бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Всього зафіксовано 49 бойових зіткнень, 890 артобстрілів і 18 авіаударів, написав він у Telegram.
За добу ворог втратив в операційній зоні ОСУВ Таврія 629 осіб. Також наші воїни повністю знищили ворожу техніку:
- 3 танки;
- 3 артсистеми;
- 16 інших бронемашин (серед них 2С19 "Мста-С" і 6 бронетранспортерів БТР-82).
Водночас, українські захисники та захисниці тримають оборону на Авдіївському напрямку.
"Знищено 44 одиниці військової техніки. Зокрема, і комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М". Також перестали існувати 3 склади боєприпасів і 1 важливий об'єкт окупантів. Ще 28 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додав Тарнавський.
Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, підсумував він.
Війна в Україні
Раніше повідомлялося про те, що війська РФ прагнуть захопити три міста на Донбасі. Володимир Путін потребує так званих перемог і символічних досягнень, вважає генерал армії України Віктор Муженко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Путіна з'явився шанс виграти війну в Україні, пишуть журналісти The Economist. На думку журналістів, в такій ситуації війна може затягнутися на багато років. Заходу слід терміново схаменутися і надати потрібну військову допомогу українській державі.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою. Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.
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