У РФ катастрофічні втрати: ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою

Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.

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ЗСУ знищують окупантів / Колаж: 53-тя ОМБр, Міноборони РФ

За тиждень з 13 по 19 листопада Силами оборони України ліквідовано близько 7020 осіб особового складу окупантів РФ.

Також було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога, повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

За його даними, втрати ворога склали:

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86 танків;

94 бойові броньовані машини;

185 артилерійських систем;

17 РСЗВ;

8 установок ППО;

170 одиниць автотехніки;

18 одиниць спецтехніки.

Крім цього захисники України знищили 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.

ЗСУ знищують окупантів / t.me/Pavliuk_KSV

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує масовані удари: у ЗСУ назвали ймовірні терміни ворожих атак. Україна має засоби протидіяти ворожим безпілотникам, наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше військовий ЗСУ закликав мобілізувати студентів. Командир штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади Петро "Ролло" Горбатенко заявив, що час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не 50-річних чоловіків.

Раніше Володимир Зеленський відповів чи зможуть студенти виїжджати за кордон. Для студентів немобілізаційного віку полегшать умови виїзду за кордон на навчання, а також розгляне питання підвищення стипендій.

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