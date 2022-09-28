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"Рух вже не зупинити": на окупантів чекає "котел" у районі Лиману - Арестович

28 вересня 2022, 23:51

На Донбасі ЗСУ майстерно оточують росіян під Лиманом, повідомив радник Офісу президента.

Українські військові, ЗСУ, Олексій Арестович
Окупантів чекає "котел" в районі Лиману - Арестович/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Просування українських бійців в Донецькій області в районі Лиману вже не зупинити, на окупантів чекає котел, заявив в ефірі Фейгін.Live радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Цей рух вже не зупинити. І чекає там на них маленький, симпатичний "котел". Ніхто там вже нічого поповнювати не буде. Там вже всі - "приїхали", - зазначив він.

Радник глави ОП також запевнив, що іранські безпілотники не змінять ситуацію на фронті. Їх досить якісно збивають, проте частина все ж досягає мети. Це не зброя, яка змінить правила гри. Для цього їх треба мінімум у 5 разів більше.

Контрнаступ ЗСУ в Донецькій області

Аналітики Інституту вивчення війни раніше відзначили, що армія України зміцнює свої позиції біля Лиману Донецької області і наближається до окупованого міста. Точаться серйозні бої, українські війська близькі до того, аби оточити окупантів РФ.

На думку аналітика Тома Купера, ЗСУ можуть звільнити Лиман протягом клькох днів. Загарбники вже відтісняються від річок Оскол і Сіверський Донець. Окупаційні війська Росії потрапили у скрутне становище в цьому районі.

Збройні Сили України 28 вересня звільнили населений пункт Миколаївка в Донецькій області. Українські військові показали фото з державним прапором. Миколаївка розташована всього в 9 кілометрах від Лиману.

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