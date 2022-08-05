"Двісті людей на смерть": окупанти скаржаться, як командири посилають їх "на забій"

Окупанти скаржаться на великі втрати в Україні / t.me/DIUkraine

Тактика командування окупаційних військ РФ в Україні полягає в тому, що рядових солдатів посилають "на забій". Про це російські окупанти зізнаються в розмовах між собою.

Відповідние аудіоперехоплення публікує в мережі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

При цьому російські окупанти також скаржаться на те, що тим, хто стоїть в обороні не будуть давати більше нагород, і навіть відберуть вже видані.

"Вони сидять там, посилають 20-200 чоловік на смерть і все. 30 осіб зайшло, 100 осіб зайшло. Східний. (нецензурно - вбили, ред.) всіх. До цього ми заходили. У нас шість 200-х, шість 300-х.Одному кістки перебило, іншому кістки перебило. Так у багатьох одна нога висіла. Ми зараз йшли, розміновували. Що не розміновували, викидали в кущі з дороги. Тут металобрухт збирають - танки, БТР".

"Так, (нецензурно - дурниця, – ред.) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація... (нецензурно - незрозуміло, - ред.), хто від кого захищається", - додав другий співрозмовник.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний речник української спецслужби.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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