Дві нагальні потреби: Кулеба озвучив, що потрібно Україні для відсічі росіян

Країна потребує двох логічних факторів, які необхідні для перемоги у війні.

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Кулеба озвучив, що потрібно Україні для відсічі росіянам / колаж: Главред, фото: командування об'єднаних сил ЗСУ

Для стійкої боротьби з Росією Україна потребує двох аспектів. Про те, що потрібно для оборони, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Давосі, пише The Guardian.

Посилення засобів ППО

Дмитро Кулеба розповів про необхідність засобів протиповітряної оборони та заморожених російських активів. Він пояснив, що для посилення повітряної оборони Україні потрібні літаки, ракети, перехоплювачі і радіоелетронні засоби, щоб викинути з неба Росію і захистити країну.

Крім іншого, глава Міністерства закордонних справ наполягає на підтримці України, а саме - на поліпшенні партнерства оборонних підприємств для налагодження системи поставок.

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Використання заморожених активів

Дмитро Кулеба переконаний, що Росія зобов'язана виплатити збиток, який принесла війна, а значить, цьому не може перешкоджати ніяке правове обмеження використання активів Москви.

Для довідки він додав, що замороженими активами, які знаходяться тільки Великобританії, Люксембурзі та Швейцарії, можна повністю покрити ремонт пошкодженої інфраструктур України, а саме - аеропорти, дороги і мости.

До того ж, Кулеба заявив, що 180 млрд євро російських активів, які заморожені в системі Euroclear, в свою чергу, можуть покрити відновлення лікарень і шкіл.

Війна в Україні

Як повідомив Главред, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що протягом доби, 17 січня, наші воїни знищили 57 одиниць військової техніки ворога на Таврійському напрямку.

Також, диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) військ агресора Росії з початку року 5 разів намагалися зайти на межі Чернігівської та Сумської областей. Українські війська продовжують спостерігати за діями ворога. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Крім іншого, в Україні є потреба збільшувати потужності власних оборонних підприємств, це вплине на хід мобілізації та бронювання від неї деяких громадян.

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