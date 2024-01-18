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ДРГ РФ намагаються прорвати кордон на півночі: у ЗСУ оцінили загрозу для Києва

Андрій Ганчук
18 січня 2024, 13:05
Війська РФ на початку року вже декілька разів намагалися вийти на кордони Чернігівської та Сумської областей, розповів командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв.
ВСУ, Київ
ЗСУ тримають кордони України на півночі, загрози Києву немає - Наєв / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, Вікіпедія

Диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) військ агресора Росії з початку року 5 разів намагалися зайти на межі Чернігівської та Сумської областей. Сьогодні ситуація на північному кордоні стабільна – загрози на Київському напрямку не спостерігається. Українські війська продовжують спостерігати за діями ворога. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Як повідомляє пресслужба ОС ВСУ, він розповів про те, що російські ДРГ вже цього року декілька разів намагалися прорвати український кордон у Чернігівській та Сумській областях.

"З початку 2024 року російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися зайти п'ять разів на межі Чернігівської та Сумської областей", - зазначив Наєв.

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Чи є загроза в напрямку Києва

Високопоставлений військовий зазначив, що зростання рівня загрози на Київському напрямку командування поки що не спостерігає. Ситуація залишається стабільною, продовжується спостереження за діями ворожих сил.

"Накопичення сил ворога не помічається. Військове командування і військовослужбовці цілодобово працюють над поліпшенням своїх навичок, щоб зупинити ворожі наміри", - пояснив генерал.

Що відбувається на північному напрямку

Також він додав, що на Північній операційній зоні проводяться заходи, спрямовані на боротьбу з диверсантами. Військовослужбовці вчаться відбивати атаки із залученням БПЛА, виставляють інженерні загородження, створюють спостережні пости і висувають протидиверсійний резерв.

"Все це необхідно для постійної підтримки бойової готовності і навченості особового складу", - підкреслив Сергій Наєв.

Загроза наступу на Київ

Високопоставлений український генерал Сергій Наєв вважає, що повторний наступ РФ на Київ можливий. За його словами, наміри Москви залежать, перш за все, від політичних рішень, які ухвалюються у Кремлі.

Війська РФ могли б підійти до кордонів Києва, вважає український розвідник Олександр Нємков. Готуватися потрібно до різних сценаріїв. Чоловіки повинні бути готовими до того, що, можливо, їм доведеться замінити когось з фронту.

Війська РФ можуть спробувати піти на Київ, припустив колишній боєць Азова, військовослужбовець 3-ї Окремої штурмової бригади, інструктор Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця з позивним Мактавіш. На думку військового, це може статися, якщо фронт ЗСУ "посиплеться" на одній з ділянок поля бою. Україна готується до такого потенційного сценарію.

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