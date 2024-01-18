'Ситуація загострюється': росіяни почали наступ технікою та піхотою на фронті

Противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-zagostryuyetsya-rosiyani-pochali-nastup-tehnikoyu-ta-pihotoyu-na-liniji-frontu-10534229.html Посилання скопійоване

Ситуація на фронті загострюється / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що протягом доби, 17 січня, наші воїни знищили 57 одиниць військової техніки ворога на Таврійському напрямку.

В об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook повідомили, що протягом доби ворог:

завдав 41 авіаційний удар;

провів 38 бойових зіткнень;

здійснив 924 артобстріли.

"Противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. За три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків", - розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram. відео дня

На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

ЗСУ відбили атаку противника на Шахтарському напрямку північніше Новодонецького Донецької області.

Успіхи ЗСУ на полі бою

Наші військові ліквідували 385 терористів та знизили 57 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

4 танки,

12 ББМ,

6 артсистем,

14 БпЛА,

13 автомобілів,

8 одиниць спецтехніки.

"Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та 2 інших важливих об’єкти противника", - додає пресслужба.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують завдавати удари по ключовим логістичним артеріям російських військ на Горлівському напрямку, зазначає боєць ЗСУ. Боєць ЗСУ розповів про ситуацію на Горлівському напрямку.

Росіяни почали наступ із застосуванням техніки. В ЗСУ повідомили про те, що Сили оборони України зафіксували велику кількість особового складу та техніки противника на Куп'янському напрямку.

Командувач Олександр Cирський розповів про успішні контратаки ЗСУ. Він заявив, що українські солдати застосовують тактику "активної оборони" та не дають противнику спокою, шукаючи можливості завдати удару.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.