Загинув у день народження дружини: у Рівному попрощалися із захисником України з Маріуполя

Родина Максима Кліменка у березні 2022 року виїхала з окупованого Маріуполя до Рівного. Чоловік одразу став на облік у військкомат.

Максима Кліменка проводили в останню путь 14 березня у Рівному / Фото Суспільне

У боях з російськими окупантами на Луганщині в день народження своєї дружини 28 лютого загинув захисник України Максим Кліменко. 14 березня його провели в останню путь, а 13 березня йому мало б виповнитися 35 років.

Максим народився в Маріуполі, здобув освіту підручного сталевара, працював на металургійному комбінаті. Наприкінці березня 2022 року Максим з родиною виїхав з окупованого міста до Рівного, пише Суспільне.

Максим став на облік у військкомат і влаштувався на роботу ливарником. У листопаді минулого року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України

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"Ми з Рівного вирушили для проходження військової служби з 10 листопада. За п'ять місяців, які я його знав, у нас не було жодних конфліктів. Макс був цікавий, смішний, розумний хлопець, з яким було про що поговорити", - розповів побратим загиблого Роман Крук.

Похорон Максима Кліменка / Фото: Рівненська міська рада

Дружина захисника України Ганна розповіла, що він був справжнім патріотом своєї країни.

"Він був готовий відстоювати свою землю, що зрештою і зробив", - розповіла вона.

Як повідомляв Главред, на вугледарському напрямку загинув український актор, гуморист, учасник проекту Ліга сміху Роман Іваненко. Захисник України отримав важке поранення і потрапив до окупантів у полон, але без належної медичної допомоги помер.

7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі".

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