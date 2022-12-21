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На фронті загинув Заслужений артист України та танцюрист Сергій Шкварченко

21 грудня 2022, 19:37
Шкварченко захищав Україну у складі ЗСУ з перших днів повномасштабної війни.
Загинув Сергій Шкварченко
Загинув Сергій Шкварченко / facebook.com/MCIPUkraine, pixabay.com

19 грудня 2022 року на фронті, захищаючи Україну, трагічно загинув Сергій Шкварченко - український танцівник, хореограф, артист ансамблю ім. П. Вірського та Заслужений артист України.

Під час ворожого мінометного обстрілу він отримав поранення, несумісні з життям. Шкварченко записався до лав ЗСУ і з честю захищав свою країну з перших днів російського вторгнення.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України на своїй сторінці в Facebook.

"19 грудня, потрапивши під мінометний обстріл, загинув Заслужений артист України Сергій Шкварченко. Сергій був артистом ансамблю ім. П. Вірського та захищав Україну у складі Збройних сил України. Висловлюємо співчуття близьким та колегам Сергія. Вічна пам’ять!" - йдеться в офіційному повідомленні.

Інформацію про смерть Шкварченко також підтверджують на сторінці Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Вірського в Instagram.

Загинув Сергій Шкварченко
Загинув Сергій Шкварченко / instagram.com/virskyofficial

Раніше стало відомо про смерть Сергія Кузнєцова - композитор, поет-пісняр і творець ггурут Ласковый май помер у віці 58 років, всього через кілька місяців після смерті Юри Шатунова.

Також стала відома причина смерті Брюса Лі, яку медики шукали майже півстоліття - культовий артист помер раптово, що породило безліч фантастичних версій.

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