На фронті загинув Заслужений артист України та танцюрист Сергій Шкварченко

19 грудня 2022 року на фронті, захищаючи Україну, трагічно загинув Сергій Шкварченко - український танцівник, хореограф, артист ансамблю ім. П. Вірського та Заслужений артист України.
Під час ворожого мінометного обстрілу він отримав поранення, несумісні з життям. Шкварченко записався до лав ЗСУ і з честю захищав свою країну з перших днів російського вторгнення.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України на своїй сторінці в Facebook.
"19 грудня, потрапивши під мінометний обстріл, загинув Заслужений артист України Сергій Шкварченко. Сергій був артистом ансамблю ім. П. Вірського та захищав Україну у складі Збройних сил України. Висловлюємо співчуття близьким та колегам Сергія. Вічна пам’ять!" - йдеться в офіційному повідомленні.
Інформацію про смерть Шкварченко також підтверджують на сторінці Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Вірського в Instagram.
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