У боях за Україну загинув 19-річний захисник з Тернопільщини, з рідних у нього був лише дідусь

На війні загинув 19-річний захисник України Роман Корчемний з Тернопільської області. З рідних у нього був лише дідусь.
Як повідомили у Шумській територіальній громаді, звідки родом боєць, Корчемний загинув, борючись з російськими окупантами в Донецькій області.
"До рідного дому в с. Стежок повернувся захисник – 19-річний Роман Корчемний, який загинув внаслідок мінометного обстрілу поблизу с. Білогорівка на Донеччині. Юнака в останні роки виховував дідусь, оскільки мама померла, коли хлопцеві було 16", – йдеться у повідомленні.
Роман добровільно став на захист України в січні 2023 року. Він був прийнятий на військову службу за контрактом. Однак пробути на передовій бійцеві вдалося недовго. Ворожа куля забрала життя захисника.
16 березня попрощатися з Корчемним на Площу Героїв Майдану в Шумську прийшли сотні місцевих жителів. Коли траурний кортеж рушив, уздовж всієї дороги героя зустрічали на колінах.
Як повідомляв Главред, в боях з російськими окупантами на Луганщині в день народження своєї дружини 28 лютого загинув захисник України Максим Клименко. 14 березня його провели в останню путь, а 13 березня йому мало б виповнитися 35 років.
Також у боях за Україну під Бахмутом Донецької області загинув військовослужбовець Ігор Ілечко з села Будьків Львівської області. Сиротою залишився маленький син воїна.
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