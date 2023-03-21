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У бою з окупантами загинув захисник з Прикарпаття: він повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну

21 березня 2023, 07:51
Військовослужбовець був стрільцем у 102-й окремій бригаді територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.
Михайло Ткачук
46-річний захисник України Михайло Ткачук загинув 18 березня на Запоріжжі / Фото facebook.com/nwerbizhhromada, pixabay.com

У боях з російськими окупантами загинув військовий з Івано-Франківської області Михайло Ткачук. Перед повномасштабним вторгненням ворога чоловік повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України.

Військовослужбовець був стрільцем у 102-й окремій бригаді територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.

Загинув Михайло Ткачук 18 березня 2023 року в Пологівському районі Запорізької області, повідомив у Facebook Нижньовербезька сільська рада.

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Там зазначили, що Михайло Михайлович Ткачук народився 16 вересня 1977 року в селі Мішин.

Інспектор з бронювання військовозобов'язаних сільради Оксана Свірнюк уточнила, що перед початком війни він повернувся з-за кордону і 24 лютого 2022-го вступив до лав ЗСУ.

"Важко стримати сльози через невимовну втрату прекрасної людини, сина, брата, батька, чоловіка та чуйного побратима. Висловлюємо співчуття рідним та побратимам Героя, нехай опіка Всевишнього та слова підтримки допоможуть пережити втрату та зберегти пам'ять про воїна", – наголосили у сільраді.

Як повідомляв Главред, у важких боях під Бахмутом Донецької області загинув Володимир Лавренюк з позивним "Барні". Командир 2 роти батальйону "Поліська Січ" врятував життя 80 побратимів.

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув відомий український пастух Михайло Кознюк з села Буковець. Він отримав важке поранення в ході російських артилерійських обстрілів на Донецькому напрямку.

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