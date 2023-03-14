Чоловік ніс тіло загиблої дружини на руках: з'явилися подробиці загибелі молодої захисниці України

Під Бахмутом Донецької області загинула Військова Тетяна Фесенко. Її тіло під обстрілами росіян з окопу виніс її чоловік.
В окоп, де перебувала військовослужбовець, потрапив снаряд. В цей час її чоловік отримав контузію, проте доповз до коханої і 2,5 км ніс її разом з кумами в пункт евакуації, пише Big Kyiv.
Тетяна добровільно воювала в розвідувальному батальйоні пліч-о-пліч зі своїм чоловіком. Їй було 30 років. У 2014 році військова познайомилася з майбутнім чоловіком, проте незабаром Володимир пішов на фронт добровольцем. Після повернення з АТО вони одружилися, у них народилася дочка. Жили вони в Мостищах Київської області, а три роки тому переїхали до столиці.
Пішли на фронт у перший день війни
У перший день нападу Росії, 24 лютого, Тетяна та її чоловік відправили свою дочку з рідною людиною за кордон і дали їй нотаріальне доручення на випадок, якщо обидва загинуть, щоб вона могла законно усиновити їх 8-річну дочку.
Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.
Також повідомлялося, що в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.
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