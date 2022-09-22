Думали, що везуть на судилище: полонені командири до останнього не знали про звільнення-Буданов

Українські військові командири не знали, що їдуть на обмін полоненими / Міністерство внутрішніх справ

Українські військові командири, які були в російському полоні, до останнього моменту не знали, що їх везуть на обмін. Вони були впевнені, що вирушили на незаконне судилище, яким їх лякали окупанти. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов.

Варто відзначити, що українські військові командири зараз знаходяться в Туреччині і будуть там "певний проміжок часу". Вони будуть жити в приватному будинку в хороших умовах. Буданов зазначив, що незабаром наші захисники зможуть самі розповісти, про те, в яких умовах проживають.

Буданов також додав, що захисники з "Азова" піддавалися жорстким тортурам. Тортурам піддавався великий відсоток з тих українців, які були в окупованій Оленівці.

Повідомляється, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган особисто гарантував захист і безпеку українських командирів. Наступним етапом буде їх фізичне і психоемоційне відновлення.

Додому повернулися захисники Маріуполя

Нагадаємо, ввечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. Обмін полоненими відбувся у Чернігівській області.

Загалом додому повернулися 215 українців. Серед них також бійці полку "Азов" і командири Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Також повернулася Катерина Поліщук з позивним "Пташка".

Також до України з полону повернулися три захисниці, які потрапили до окупантів, коли перебували при надії – Мар’яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Інші новини: