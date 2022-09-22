"Це питання кількох місяців": Фейгін розповів, скільки Путін ще зможе продовжувати війну

Фейгін розповів, скільки триватиме війна / Колаж Фото УНІАН, Reuters

Війна, яку розв'язав російський диктатор Путін проти України, не триватиме довго. У Росії просто не вистачить сил і засобів для того, щоб довго продовжувати бойові дії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін.

"Це питання кількох місяців. Тому що якщо не поповнювати ті ресурси, якими володіє Москва, то через пару місяців почнуться незворотні зміни у всіх аспектах - і у військово-технічному, і в людських ресурсах, і по частині утримання населення", - сказав Фейгін.

Він додав, що з холодами серйозно посилюватимуться проблеми на окупованих територіях і на фронті. При чому ці проблеми будуть у двох сторін, але Україні допоможуть союзники, а Росія залишиться зі своїми проблемами сама.

"А як годувати і опалювати окуповані території? Хіба ви вже відмовилися від того, що могла виконувати центральна влада України? Тобто почнуться соціальні проблеми, економічні. Це може продовжитися два місяці ще якось підтримувати вигляд того, що все добре. Холоди стануть лакмусовим папірцем не тільки для Москви, але і для Києва. Однак у Києва є союзники, вони можуть його підтримати. А хто підтримає Москву?"- зазначив Фейгін.

Правозахисник акцентував увагу на тому, що Москва не зможе впоратися сама з цими проблемами.

Раніше Фейгін заявив, що "перегрупування" підрозділів РФ в Харківській області було звичайним відступом і втратою раніше захоплених територій. При цьому деокупація практично всієї Харківської області вплинула на громадську думку в РФ.

Також він переконаний, що шанси на швидке повернення всіх своїх території у України дуже високі. Україна може повернути собі всі свої території станом на 1991 рік, якщо і далі продовжаться поставки зброї від західних держав і Росія продовжуватиме слабшати.

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