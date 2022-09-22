Додому повернулися три захисниці України, які потрапили в полон при надії/ На фото медик Мар’яна Мамонова: "Факти", скрін

До України з полону повернулися три захисниці, які потрапили до окупантів, коли перебували при надії – Мар’яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька.

Про це повідомляє Офіс президента України. Вагітні українки були звільнені під час обміну полоненими між Україною та Росією ввечері 21 вересня.

Медик з "Азовсталі" Мар'яна Мамонова зараз перебуває на 8-му місяці вагітності. Вона дізналася, що вона при надії, незадовго до того, як потрапила у полон.

Як розповідала раніше матір жінки, її донька на початку російського вторгнення була в Маріуполі і не часто виходила на зв'язок. Коли вона зв’язалася з рідними востаннє перед полоном, то повідомила що вагітна.

Про те, що жінка потрапила в полон, її рідні дізналися уже з російських пропагандистких ЗМІ. Вона перебувала у полоні 5 місяців.

Додому повернулися захисники Маріуполя

Нагадаємо, ввечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. Обмін полоненими відбувся у Чернігівській області.

Загалом додому повернулися 215 українців. Серед них також бійці полку "Азов" і командири Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Також повернулася Катерина Поліщук "Пташка".

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

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