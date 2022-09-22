ЗСУ ліквідували російського капітана з Башкирії

ЗСУ ліквідували російського капітана Анатолія Ликова / Колаж фото Радіо Свобода, Анатолій Штефан, Reuters

Українські військові ліквідували російського капітана Анатоля Ликова з Башкирії. Про це заявив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Ліквідований окупант командував інженерно-саперною ротою.

"Капітан Ликов Анатолій успішно провів операцію згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - написав Штефан.

Ліквідацію окупанта підтвердили і в Білокатайському районі Башкирії, звідки приїхав російський військовий.

ЗСУ ліквідували російського капітана Анатолія Ликова / Анатолій Штефан

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Раніше на війні в Україні ліквідували Микиту Сокура - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

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