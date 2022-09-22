РФ не хотіла віддавати азовців, над ними планували влаштувати судилище - Маляр

Росія не хотіла віддавати полонених азовцв / Колаж фото СБУ, Міноборони України

Росія категорично не хотіла обмінювати полонених азовців. Саме на них тримався міф окупантів про причини війни в Україні. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"РФ категорично не хотіла обмінювати "азовців" та збиралась влаштувати ганебне судилище над нашими героями. Ви знаєте, що на "азовцях" тримався російський міф про причини вторгнення. Втім, Україна змусила Російську Федерацію діяти згідно норм міжнародного права і передати наших військовополонених", - написала Ганна Маляр.

За її даними, спочатку Росія погоджувалась повернути до України значно менше бійців. Вищому керівництву вдалося домовитись про обмін більшої кількості людей.

"Обміном займались безпосередньо президент, Єрмак та Буданов. І їм вдалося в чотири рази збільшити чисельність наших для обміну порівняно з тією цифрою, про яку йшлося спочатку", - зазначила Маляр.

Процес повернення українців був тривалим, складним та засекреченим. У такій ситуації було складно комунікувати з суспільством. У будь-який момент перемовини могли зірватись.

"Весь час, поки тривав перемовний процес, держава була у комунікації з родинами полонених - відверто, наскільки це можливо у такій ситуації. А от комунікувати з усім суспільством, з огляду на чутливість теми, можливо тільки на рівні меседжу - "триває перемовний процес, держава робить все можливе". Адже будь-яке зайве слово може зірвати перемовини", - додала Маляр.

Додому повернулися захисники Маріуполя

Нагадаємо, ввечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. Обмін полоненими відбувся у Чернігівській області.

Загалом додому повернулися 215 українців. Серед них також бійці полку "Азов" і командири Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Також повернулася Катерина Поліщук з позивним "Пташка".

Також до України з полону повернулися три захисниці, які потрапили до окупантів, коли перебували при надії – Мар’яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

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