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"Іншого способу немає": російський бізнесмен розповів, як Україні варто реагувати на атаки РФ

21 листопада 2022, 13:50

Генштаб ЗС РФ і ГРУ знають, що в Україні все ще недостатньо ракет ППО, а тому РФ посилює атаки, щоб скоріше закінчити з енергетичною інфраструктурою.

ракетный удар, инфраструктура, Леонид Невзлин
Путин на полі бою програв, тому влаштовує геноцид українців - Леонід Невзлін / Колаж УНІАН, wikipedia.com

​На полі бою Путін програв і вже не виграє, але в Кремлі прекрасно розуміють, що за певний час можуть повністю зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін.

"Зараз їм вистачить днів 7-10 для того, щоб закінчити з інфраструктурою. Після цього такий інтенсив їм буде не потрібен, та й ракет у них не так багато – вони потрібні для бойових цілей", - вважає Невзлін.

І додає, що Генштаб ЗС РФ і ГРУ знають, що в Україні все ще недостатньо ракет ППО, а тому Росія посилює атаки, щоб найближчим часом закінчити з енергетичною інфраструктурою і сильно ускладнити життя українцям.

"Ці атаки не проти армії, а проти народу – це такий гуманітарний геноцид українського народу, який влаштував Путін. Він цілком природний для цих людей. Більше того, за моєю інформацією, будуть ще й різного роду провокації, які РФ буде списувати на українців. Аж до того, що будуть підривати і бомбити лікарні (включно з дитячими) у великих містах", - зазначив Невзлін.

За словами Невзліна, навіть якщо засоби ППО підуть в Україну достатніх кількостях, тільки ними терориста не зупинити.

"Увесь світ це знає, Ізраїль це знає. На жаль, я не маю права рекомендувати що-небудь ЗСУ або Міністерству оборони України, але в Ізраїлі заведено так – якщо ворог завдає удару по інфраструктурі, це обертається ударом у відповідь по інфраструктурі ворога. Ми їх про це попереджаємо, і якщо вони не встигають або не хочуть рятувати людей, то ворог несе людські втрати. Мені неприємно це говорити, але тільки в результаті руйнування інфраструктури на території Росії і жертв серед цивільного населення Путіна можна зупинити від терористичних атак – іншого способу просто немає", - говорить російсько-ізраїльський підприємець.

Невзлін також вказує, що в даний час Росія намагається отримати ракети від Північної Кореї зусиллями "кухаря Путіна" Євгена Пригожина.

"Зараз зусилля Пригожина спрямовані на те, щоб отримати їх у Північній Кореї. Я практично не сумніваюся, що йому вдасться це зробити, тому що Північна Корея – це така країна-побратим, яка обов'язково допоможе Путіну. І тоді ще на пристойний час, як мінімум на пару місяців, у них вистачить ракет для того, щоб завдавати ударів", - говорить Невзлін.

Як писав Главред, російські загарбники ввечері 20 листопада вдарили ракетою по 2-поверховому багатоквартирному будинку в смт. Шевченкове Куп'янського району Харківської області. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загарбники зруйнували ракетою торцеву стіну будинку, дах та чотири квартири поруч.

Крім того, президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників Міжнародної організації Франкофонії заявив, що російські війська випустили по Україні понад 4700 тисяч ракет за 270 днів повномасштабної війни.

Ракетні обстріли України - новини:

війна в Україні ракетний удар Леонід Невзлін
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