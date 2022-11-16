Росіяни витратили три ракети на знищення ресторану в селі на Запоріжжі

Про знищення "важливого військового об’єкту" розповів голова Запорізької ОВА. Він пожартував, що окупанти "самі не їдять, і іншим не дають".
Російські загарбники під час ракетного удару по Запорізькій області у ніч на 16 листопада витратили три дорогі ракети на знищення придорожнього ресторану.
Ворожі ракети прилетіли у заклад харчування в одному з сіл Запорізького району. Про це розповів глава Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух.
Очільник Запорізької ОВА пожартував, що окупанти "самі не їдять, і іншим не дають".
"Заздрість – ось основа російської агресії до українців. Вона була сотні років тому, є зараз, буде й надалі. Їм все подобається в Україні, крім українців. Земля, поля, будинки та наша кухня. Сьогодні близько п’ятої "друга армія світу" витратила три ракети, щоб розтрощити придорожній ресторан у селі Запорізького району. Голодна сволота. Самі не їдять і іншим не дають. Оце і є їх "великорусская национальная идея", – наголосив Старух.
Масована ракетна атака по Україні 15 листопада
У вівторок, 15 листопада, російські окупанти масово атакували Україну ракетами. Загарбники атакували ракетами велику кількість українських регіонів. У багатьох областях пролунали вибухи. В деяких містах після "прильотів" зникло світло. Повідомлялося, що окупанти влучили у три житлові будинки у Києві.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що це була наймасовіша ракетна атака окупантів.
"85 ракетних ударів випущено по Україні, в наших містах, в більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється", – заначив президент.
Стало відомо, що одну з жертв масованого ракетного удару по Україні 15 листопада знайшли цвинтарі на Київщині. Уламки російської ракети вбили 69-річну жінку, яка прийшла на цвинтар провідати свого померлого чоловіка.
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