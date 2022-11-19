"Болю не відчуваю!": окупант розповів, як голими руками відбивався від ракет HIMARS

Окупант розповів, як голими руками відбивався від HIMARS / скріншот з відео

Російськийчитайте також"Відправляють до Кобзона окупантів": українські військові утримують Бахмут окупант розповів "неймовірну" історію, як він вижив після ударів 12 снарядів HIMARS по їх базі. Йому нібито вдалося не тільки вижити, а й відбити уламок рукою.

Своїми фантазіями загарбник поділився з російськими пропагандистами. За його словами, будівля повністю зруйнована, постраждало 17 окупантів.

За версією окупанта-фантазера, він чітко бачив уламок від HIMARS, який нібито летів прямо в нього. Окупант переконує, що цей уламок був великим.

"Він вже на підльоті мене різонув. Виходить, якби нас не захистив УРАЛ з БК, мене б розірвало на шматки. Ну і траєкторія польоту - я присів, підняв руку, він у шиї пройшов. Повністю перебито нерви, відірваний м'яз. Болю не відчуваю, нічого не відчуваю... Не зрозумію взагалі, як я вижив", - заявив окупант-фантазер.

Уламок HIMARS він окупант нібито забрав з собою, щоб потім коваль зробив з нього "оберіг".

Нагадаємо, нещодавно Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка . Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 Жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його"справа вірна".

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