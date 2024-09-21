Вогонь аж до неба: у Краснодарському краї РФ масштабно палає і детонує склад боєприпасів

У Тихорецькому районі Краснодарського краю країни-агресорки Росії палає і детонує склад боєприпасів. Про це повідомляють місцеві пабліки та російські пропагандистські ЗМІ. Зазначається, що пожежа і детонація на складі почалися після атаки.
Місцевий губернатор поскаржився на атаку дронів і каже, нібито склад зайнявся після того, як туди впали уламки безпілотників. За його словами, два безпілотники начебто були придушені силами ППО і РЕБ, але "через падіння уламків одного з них виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, почалася детонація".
Також губернатор повідомив, що мешканців селища, у якому горить склад з боєприпасами, евакуйовують до найближчих населених пунктів. Зокрема, пункт тимчасового розміщення розгорнуть у Тихорецьку.
Astra зазначає, що удару було завдано по складу з боєприпасами в селищі Кам'яний Тихорецького району.
Дивіться відео удару по складу боєприпасів у Краснодарському краї РФ:
Удар по складу боєприпасів у Торопці – що відомо
Нагадаємо, 18 вересня у Тверській області РФ після атаки дронів потужно горів склад боєприпасів. Як стало відомо, там палав склад з ракетами С-300, С-400 та "Іскандер". На складі в російському місті Торопець окупанти зберігали великий запас ракет. Зокрема, там створювали запас північнокорейських KN23.
Після цього у Forbes зазначили, що атака на Торопець стала переломним моментом і назвали найгірший сценарій для РФ. Удар по російському арсеналу потенційно врятував десятки українських життів, запобігши майбутнім атакам РФ.
У Defense Express після удару по складу в Торопці зазначили, що ЗСУ уразили найбільший склад із боєприпасами в Росії і розповіли, яких втрат зазнала РФ.
Місто Торопець - що про нього відомо
Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії.
У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.
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