Вогонь аж до неба: у Краснодарському краї РФ масштабно палає і детонує склад боєприпасів

Місцеві жителі кажуть, що склад з боєприпасами спалахнув після атаки дронів.

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У Краснодарському краї РФ палає і детонує склад боєприпасів/ колаж: Главред, фото: скрін

У Тихорецькому районі Краснодарського краю країни-агресорки Росії палає і детонує склад боєприпасів. Про це повідомляють місцеві пабліки та російські пропагандистські ЗМІ. Зазначається, що пожежа і детонація на складі почалися після атаки.

Місцевий губернатор поскаржився на атаку дронів і каже, нібито склад зайнявся після того, як туди впали уламки безпілотників. За його словами, два безпілотники начебто були придушені силами ППО і РЕБ, але "через падіння уламків одного з них виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, почалася детонація".

Також губернатор повідомив, що мешканців селища, у якому горить склад з боєприпасами, евакуйовують до найближчих населених пунктів. Зокрема, пункт тимчасового розміщення розгорнуть у Тихорецьку.

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Astra зазначає, що удару було завдано по складу з боєприпасами в селищі Кам'яний Тихорецького району.

Удар по складу боєприпасів у Краснодарському краї РФ/ скрін

Дивіться відео удару по складу боєприпасів у Краснодарському краї РФ:

Удар по складу боєприпасів у Торопці – що відомо

Нагадаємо, 18 вересня у Тверській області РФ після атаки дронів потужно горів склад боєприпасів. Як стало відомо, там палав склад з ракетами С-300, С-400 та "Іскандер". На складі в російському місті Торопець окупанти зберігали великий запас ракет. Зокрема, там створювали запас північнокорейських KN23.

Після цього у Forbes зазначили, що атака на Торопець стала переломним моментом і назвали найгірший сценарій для РФ. Удар по російському арсеналу потенційно врятував десятки українських життів, запобігши майбутнім атакам РФ.

У Defense Express після удару по складу в Торопці зазначили, що ЗСУ уразили найбільший склад із боєприпасами в Росії і розповіли, яких втрат зазнала РФ.

Місто Торопець - що про нього відомо Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії. У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.

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