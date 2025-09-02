Рус
У гарантіях немає сенсу: ексспівробітник СБУ сказав, що реально захистить Україну

Анна Ярославська
2 вересня 2025, 11:04
Найкраща гарантія безпеки для України - це військове виробництво.
Іван Ступак
Іван Ступак сказав, чому гарантії безпеки, які обговорює Захід, не спрацюють / Колаж: Главред, фото: ОП, Facebook Івана Ступака

Гарантії безпеки, про які зараз говорять країни Заходу, не забезпечать Україні реальну безпеку. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак і пояснив, що насправді потрібно Києву.

"Особисто я в подібні гарантії не вірю, тому що все це ми вже проходили. Гарантії - така річ, що сьогодні вони є, а завтра їх уже немає. Коаліції розпадаються, прем'єри і президенти йдуть у відставку, і потім змусити когось виконувати гарантії - шансів нуль. Жодну країну і жодну людину не змусиш виконувати те, чого вона не хоче", - сказав Ступак.

Як приклад він навів історію з безконтактними детонаторами, які США мали передати Україні. Адміністрація Байдена спеціально профінансувала поставки, однак нова адміністрація вирішила, що 20 тисяч безконтактних детонаторів більше потрібні не Україні, а Ізраїлю, і вирішила нам їх не давати.

"Потрібно розуміти, що подібна історія буде регулярно повторюватися, оскільки країни керуються виключно національним інтересом. Ось в Італії сьогодні прем'єр-міністром є Джорджа Мелоні, а згодом її може змінити, умовно кажучи, керівник проросійської партії П'ять зірок. І тоді країна відмовиться від виконання своїх зобов'язань", - пояснив військовий експерт.

Ступак упевнений, що єдиний варіант, який може спрацювати - це надання Україні політичної згоди на розміщення в країні приватного іноземного бізнесу - американського, британського, італійського - після закінчення війни.

"Це виграшний варіант для України, адже тоді створюється виробництво, працевлаштовуються люди, а до бюджету сплачуються податки. Варіант вигідний і країнам, які надають право на виробництво. Причому відмотати все назад буде вже не можна, адже компанію із запущеним виробництвом різного масштабу не можна просто взяти і виколупати", - пояснив він.

"У гарантії безпеки я не вірю. Це як у випадку зі страховою компанією: коли у неї немає бажання виплачувати гроші, вона знайде безліч аргументів. Найостанніший аргумент - мовляв, грошей немає, вибачте. Тому в папірці не вірю. Найкраща гарантія - військове виробництво", - додав Ступак.

Гарантії безпеки для України

Як писав Главред, гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва протягом 24 годин вирішити, чи надавати країні військову підтримку в разі повторного нападу Росії. За даними Bloomberg, автором пропозиції є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Росія заявляє, що готова погодитися на гарантії безпеки для України, але тільки за умови їхнього забезпечення спільно Китаєм, США та низкою європейських держав.

У гарантіях немає сенсу: ексспівробітник СБУ сказав, що реально захистить Україну
Що таке п'ята стаття НАТО / Інфографіка: Главред ​

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка військового

Заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін вважає, що єдиною гарантією безпеки могла б стати присутність військових НАТО або Сполучених Штатів на лінії розмежування. Однак західний світ поки що не показує свою готовність до такого кроку.

"У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян - стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа буде ходити, як у кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк буде знову відбуватися", - сказав Жорін.

Інші новини:

новини України війна Росії та України гарантії безпеки Іван Ступак
