Сніг і жорсткий мороз: де в Україні вдарить -14 градусів

В Україні можуть зійти снігові лавини. Синоптики оголосили 2 рівень небезпеки.

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Прогноз погоди в Україні на 12 січня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 12 січня буде сніжною та морозною. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти снігові лавини. Там оголосили 2 рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня / фото: ventusky

Погода 12 січня

В Україні 12 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день в Україні прогнозують невеликий сніг, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Температура вночі та вдень 8-13° морозу, вночі на Чернігівщині та Сумщині до 16° морозу; у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби 2-7° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -14

За даними meteoprog, 12 січня буде морозно. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до -14...-1 градуса. Найтепліше буде в Закарпатської області. Там температура повітря опуститься до -3...0 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня / фото: meteoprog

Погода 12 січня у Києві

У Києві 12 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий сніг, на дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі та вдень 8-13° морозу; у Києві вночі та вдень близько 10° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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