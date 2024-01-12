ЗСУ контратакували на схід від Куп'янська і звільнили 1,7 кв. км території - ISW

Позиційні бої тривали під Бахмутом, в районі Авдіївки та поблизу Старомайорського.

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ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 17 окрема танкова Криворізька бригада

Українські військові успішно контратакували поблизу Орлянки (на південний схід від Куп'янська) і звільнили 1,7 квадратних кілометрів території. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Як пишуть аналітики ISW, російські та українські війська продовжували позиційні бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російське джерело стверджувало, що українські війська успішно контратакували поблизу Орлянки і звільнили 1,7 квадратних кілометри території. При цьому в ISW не спостерігали візуального підтвердження цього твердження.

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Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та озера Лиман;

на північний захід від Сватового в районі Макіївки та Невського;

на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки;

на південний захід від Кремінної в районі Діброви;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

Також зазначається, що нещодавно окупанти незначно просунулися на південний схід від Сіверська-вздовж залізничної лінії на північ від Веселого.

Карти боїв в Луганській області / understandingwar.org

Позиційні бої тривали під Бахмутом 11 січня, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російські та українські війська продовжували позиційні бої:

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута в районі Хромового;

на північний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Карти боїв в Донецькій області / understandingwar.org

Ситуація в Куп'янську

Як повідомляв Главред, наприкінці грудня голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти намагаються знову захопити Куп'янськ-Вузловий у Куп'янському районі Харківської області. Можлива повторна спроба наступу на Харків. Росіяни вчаться на своїх помилках, але і ЗСУ готові до таких викликів.

6 січня Синєгубов повідомив, що окупаційні війська агресора Росії проводять постійні наступальні дії на Куп'янському напрямку. Їхні атаки сповільнилися, ЗСУ завдають ворогові втрат. Росіяни атакують понад півроку на даній ділянці фронту, але безрезультатно. Очікується, що загарбники будуть знову наступати на Синьківку, щоб створити умови для можливого блокування Куп'янська.

9 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умеров і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська Харківської області. Сирський доповів про ситуацію, анонсовано рішення.

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