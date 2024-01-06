Різке загострення під Авдіївкою: експерт назвав фактор, який визначить хід битви

За словами експерта, варто очікувати загострення ситуації на Авдіївському напрямку протягом 7-10 днів після того, як росіяни підтягнуть техніку та резерви.

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Ситуація на Авдіївському напрямку може різко загостритись / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада

Начальник Військової адміністрації міста Авдіївка Віталій Барабаш повідомив, що зараз окупанти намагаються підтримувати напругу на всій лінії оборони цього міста. Водночас, як зазначив о фіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров варто очікувати чергової звилі загострення ситуації в Адвіївці. Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

За його словами, сили російських окупаційних військ, що зосереджені в околицях Авдіївки, зараз виснажені. Він додав, що для того, аби активізувати бойові дії на цьмоу напрямку, ворогу потрібно залучити свіжі резерви та техніку, яку вони зазвичай підвозять з інтервалом у 7-10 днів.

"Я також бачу певний сплеск у статистиці, у зведеннях нашого Генерального штабу втрат ворога. Тому що, як правило, противник одразу ж кидає резерви на поле бою", – відзначає Крамаров. відео дня

Експерт робить висновок, що зараз нам дуже важливо отримати підтримку від наших західних союзників у вигляді боєприпасів. В умовах зменшення активності бойових дій це надзвичайно критично, а щодо іншого озброєння, такого як танки, артилерія і т. д., то це вже взагалі необхідно.

"Наразі дуже й дуже необхідним був би просто повний боєкомплект. Так ми змогли б краще підготуватися до нової хвилі інтенсифікації бойових дій", – стверджує експерт.

Хто такий Андрій Крамаров Андрій Крамаров - український військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.



У минулому - співробітник банківської сфери.

Наступ росіян на Авдіївку

На Авдіївському напрямку російські окупанти намагаються обійти місто з півночі, щоб перерізати логістичні лінії Збройних сил України, але поки ці плани не мають успіху.

Українські військові успішно проводять операції на цьому напрямку, приділяючи особливу увагу захисту коксохімічного заводу, який служить природною фортецею, подібно до "Азовсталі" в Маріуполі.

Ситуація під Авдіївкою залишається напруженою. Російські війська змінили напрямок наступу і тепер намагаються просунутись у бік Очеретиного.

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