Окупанти пішли у великий наступ і дійшли до оборонної лінії ЗСУ - BILD

Російська армія перейшла в новий наступ на Сході України.

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Окупанти пішли у великий наступ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

З кінця грудня по теперішній момент російські загарбник перестали проводити штурмові і наступальні дії на сході України. Однак зараз ворог знову приступив до наступу. Про це повідомило німецьке видання BILD.

Окупаційні війська почали наступати під Авдіївкою та Бахмутом з новою силою. Експерт Юліан Ріпці стверджує, що російські солдати знову намагаються атакувати населені пункти. Навіть у заметіль вони колоною техніки з танків і БМП йшли на Авдіївку з північного сходу Красногорівки. Вони зупинилися поблизу Авдіївського кар'єру і підійшли впритул до лінії оборони ЗСУ.

"Під Бахмутом ЗС РФ використовують зруйноване місто як вихідну точку для просування на захід на позиції ЗСУ. Днями в наступ там перейшли російські танки і БМП. Незважаючи на кілька рівнів протидронного захисту, російську бронетехніку знищили українські безпілотники-камікадзе, атака була відбита", — повідомили в Bild. відео дня

При цьому, експерти відзначають, що на даний момент невідомо, до чого привів бій під Авдіївкою і чого вдалося домогтися солдатам ЗС РФ. Однак нещодавня атака з північного сходу стала "відносно новим" рубежем штурму.

Ситуація в Україні

Як повідомляв Главред, ввечері 16 січня російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині Харкова. Одна з ракет потрапила в триповерхову будівлю бездіяльного медустанови, частково зруйнувавши її. На момент прибуття пожежників було виявлено кілька вогнищ загоряння в двох будівлях.

Також, в ніч на 17 січня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні двадцятьма ударними дронами "Shahed-136/131". Дві зенітні керовані ракети С-300 ворог випустив з Бєлгородської області РФ у напрямку Харкова. Протиповітряна оборона працювала в межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей.

Крім іншого, командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав евакуюватися жителів прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Він підкреслив, що там небезпечно перебувати через регулярні обстріли з боку країни-агресора Росії та залучення ворогом диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

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