Сотні окупантів знищили разом з технікою: деталі потужного удару ЗСУ на півдні

Російські окупанти продовжують здійснювати піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації на Таврійському напрямку, розповів командувач Оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.
За минулу добу ворог завдав 23 авіаційних удари, провів 53 бойових зіткнення та здійснив 702 артобстріли, повідомив він.
"Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на певних напрямках", - підкреслив Олександр Тарнавський.
Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 368 осіб та 29 одиниць військової техніки. Зокрема:
- 5 танків;
- 5 ББМ;
- 4 артсистеми;
- 8 БПЛА;
- 5 автомобілів;
- 2 одиниці спеціальної техніки.
Війна в Україні
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою. Вдалими діями відзначилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступ - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів в Росії.
Крім іншого, російська окупаційна армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ. Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів про посилення наступу російських окупантів на Авдіївському напрямку, для ЗСУ існує загроза.
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