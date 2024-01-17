Сотні окупантів знищили разом з технікою: деталі потужного удару ЗСУ на півдні

Захисники України стійко тримають оборону і проводять активні дії, розповів Олександр Тарнавський.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, Фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти продовжують здійснювати піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації на Таврійському напрямку, розповів командувач Оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За минулу добу ворог завдав 23 авіаційних удари, провів 53 бойових зіткнення та здійснив 702 артобстріли, повідомив він.

"Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на певних напрямках", - підкреслив Олександр Тарнавський.

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Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 368 осіб та 29 одиниць військової техніки. Зокрема:

5 танків;

5 ББМ;

4 артсистеми;

8 БПЛА;

5 автомобілів;

2 одиниці спеціальної техніки.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою. Вдалими діями відзначилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступ - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів в Росії.

Крім іншого, російська окупаційна армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ. Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів про посилення наступу російських окупантів на Авдіївському напрямку, для ЗСУ існує загроза.

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