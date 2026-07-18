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Відставка Федорова сколихнула Україну: що з’ясувалося після звільнення

Костянтин Пономарьов
18 липня 2026, 09:29оновлено 18 липня, 12:38
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Після звільнення Михайла Федорова спалахнули протести. Стали відомі подробиці конфлікту, що передував гучній відставці міністра.
Гучна відставка Михайла Федорова
Гучна відставка Михайла Федорова / Колаж Главред, фото: Михайло Федоров/Telegram, Shutterstock

Ви дізнаєтеся:

  • Через що спалахнув конфлікт у керівництві України
  • Чому безпілотники опинилися в центрі скандалу
  • Що сталося після звільнення міністра

Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони України викликала широкий суспільний резонанс і суперечки щодо причин такого кадрового рішення.

За даними The New York Times, ключовим фактором став конфлікт навколо пріоритетів озброєння української армії, де зіткнулися дві протилежні стратегії ведення війни.

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Конфлікт через безпілотники

35-річний Михайло Федоров вважався одним із головних прихильників масштабного впровадження безпілотників в українській армії. За його каденції закупівлі дронів значно зросли, а безпілотні технології стали одним із символів модернізації збройних сил.

Однак такий курс викликав серйозні розбіжності з військовим керівництвом. За інформацією джерел, начальник Генерального штабу Олександр Сирський наполягав, що в умовах інтенсивних боїв артилерійські боєприпаси залишаються незамінними, незважаючи на успіхи безпілотників.

"Проблема, що призвела до відставки пана Федорова, полягає в популярності дронів", - заявив опозиційний депутат Микола Давидюк, коментуючи причини конфлікту.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

За його словами, Федоров став надто помітною політичною фігурою завдяки програмі розвитку безпілотників.

Що стало причиною скандалу

Згідно з публікаціями, найгостріша суперечка розгорілася після того, як міністерство оборони під керівництвом Федорова переглянуло підхід до закупівель артилерійських боєприпасів, віддаючи пріоритет розвитку безпілотних систем.

Сам Федоров заявив, що завдяки змінам вдалося заощадити близько 100 мільйонів доларів. При цьому він заперечував повну відмову від артилерії, наголошуючи, що закупівлі окремих типів боєприпасів мали продовжитися.

Михайло Федоров, колишній міністр оборони України
Михайло Федоров, колишній міністр оборони України / Фото: New York Times

Водночас представники оборонної галузі стверджували, що підрядники отримали повідомлення про припинення закупівель низки артилерійських снарядів, що викликало серйозне занепокоєння серед військових.

"Нас нібито звинувачували в вкрай неналежній поведінці як держави, оскільки ми порушували бізнес-стратегію компанії", - заявив колишній міністр, коментуючи претензії на свою адресу.

Політичний аспект відставки

Низка політологів вважає, що кадрове рішення могло мати не лише військове, а й політичне значення.

Федоров здобув широку популярність завдяки просуванню цифрових технологій та розвитку програми безпілотників, що зробило його однією з найвпізнаваніших постатей в українській владі.

Микола Давидюк також заявив, що колишній міністр став "проблемою та загрозою" для Володимира Зеленського, оскільки просував виключно технологічну модернізацію армії, яка користувалася широкою підтримкою суспільства, але викликала опір у частини військового керівництва.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Західні ЗМІ також звернули увагу на те, що раніше Володимир Зеленський вже проводив масштабні кадрові перестановки серед високопоставлених військових і чиновників, зокрема колишнього головнокомандувача Валерія Залужного.

Після звільнення почалися протести

Після оголошення про відставку в Києві та низці інших міст відбулися акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники мітингів вимагали повернути його на посаду, вважаючи, що саме розвиток безпілотних технологій став одним із ключових чинників успіхів України на окремих напрямках.

Водночас у оточенні президента заявили, що для Федорова розглядаються інші варіанти роботи в державному секторі, тому його подальша політична кар’єра може мати продовження.

Відставка уряду - останні новини

Як повідомляв Главред, 14 липня Верховна Рада 258 голосами схвалила відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, що автоматично означає відставку всього складу Кабінету міністрів.

15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Після відставки він оприлюднив розгорнутий звіт про роботу команди, перелічивши ключові зміни, яких вдалося досягти за час керівництва оборонним відомством, а також зазначивши напрямки, де реформи ще не завершені.

16 липня Верховна Рада України проголосувала за кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра країни. "За" проголосували 289 народних депутатів, "проти" - 1.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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