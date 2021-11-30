ФОПи збунтувалися через фіскалізацію і висунули жорстку вимогу Зеленському і нардепам

Основна вимога мітингувальників - скасування фіскалізації (реєстраторів розрахункових операцій).
У вівторок вранці, 30 листопада, біля будівлі Верховної Ради проходить мітинг представників ФОПів.
В акції беруть участь понад 200 осіб, повідомляє УНІАН з місця подій.
Основна вимога мітингувальників - скасування фіскалізації бізнесу.
Учасники акції вимагають скасувати введення з 2022 року обов'язкової установки реєстраторів розрахункових операцій (РРО) і видачі чеків клієнтам.
Протестувальники тримають плакати: "ФОП основа нації, немає фіскалізації!", "Президенте, не вбивай малий бізнес!!!", "Зеленський, зустрінемося на виборах! ФОП Кривий Ріг Ze end", "не чуєш ФОП – втрачаєш рейтинг". Також підприємці тримають прапори з написами ФОП і назвами міст. Два чоловіки б'ють в барабани.
Перед учасниками акції виступає народний депутат України чотирьох скликань Ксенія Ляпіна. За її словами, вони виступають проти фіскалізації і вимагають, щоб будь-який діалог відбувався з представниками малого бізнесу.
У парламенту посилена охорона. Частково перекривався рух по вулиці Грушевського, біля будівлі парламенту. В даний час рух відновлено.
Що таке РРО і чому протестують ФОПи
З 1 січня 2022 року зайняті в ритейлі ФОПи 2-4 груп будуть зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).
Стає обов'язковою фіксація розрахункових операцій між підприємцем і клієнтом через реєстратор розрахункових операцій (РРО).
Введення РРО для ФОПів 2-4 групи, які торгують товарами та послугами, стартує 1 січня 2022 року.
читайте такожУ Кабміні розповіли, які пенсії очікують ФОПівФОПи 2-4 груп не зобов'язані купувати фізичні касові апарати і громіздкі принтери. Їх можна замінити Програмою на комп'ютері, планшеті або навіть смартфоні – це так званий програмний РРО або ПРРО.
Реєстрація та подальша робота ПРРО відбуваються виключно в електронній формі, без контактів з податківцями.
Друкувати паперові чеки також не потрібно, достатньо чеків електронних. Не потрібна і книга обліку розрахункових операцій.
Разом з тим, як і будь-яка подібна Інновація, ПРРО на перших порах багатьма сприймаються насторожено.
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