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ФОПи збунтувалися через фіскалізацію і висунули жорстку вимогу Зеленському і нардепам

30 листопада 2021, 11:42

Основна вимога мітингувальників - скасування фіскалізації (реєстраторів розрахункових операцій).

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ФОПи влаштували протест у центрі Києва / Klymenko Time

У вівторок вранці, 30 листопада, біля будівлі Верховної Ради проходить мітинг представників ФОПів.

В акції беруть участь понад 200 осіб, повідомляє УНІАН з місця подій.

Основна вимога мітингувальників - скасування фіскалізації бізнесу.

Учасники акції вимагають скасувати введення з 2022 року обов'язкової установки реєстраторів розрахункових операцій (РРО) і видачі чеків клієнтам.

Протестувальники тримають плакати: "ФОП основа нації, немає фіскалізації!", "Президенте, не вбивай малий бізнес!!!", "Зеленський, зустрінемося на виборах! ФОП Кривий Ріг Ze end", "не чуєш ФОП – втрачаєш рейтинг". Також підприємці тримають прапори з написами ФОП і назвами міст. Два чоловіки б'ють в барабани.

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/ Klymenko Time

Перед учасниками акції виступає народний депутат України чотирьох скликань Ксенія Ляпіна. За її словами, вони виступають проти фіскалізації і вимагають, щоб будь-який діалог відбувався з представниками малого бізнесу.

У парламенту посилена охорона. Частково перекривався рух по вулиці Грушевського, біля будівлі парламенту. В даний час рух відновлено.

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/ @vestiukr

Що таке РРО і чому протестують ФОПи

З 1 січня 2022 року зайняті в ритейлі ФОПи 2-4 груп будуть зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Стає обов'язковою фіксація розрахункових операцій між підприємцем і клієнтом через реєстратор розрахункових операцій (РРО).

Введення РРО для ФОПів 2-4 групи, які торгують товарами та послугами, стартує 1 січня 2022 року.

читайте такожУ Кабміні розповіли, які пенсії очікують ФОПівФОПи 2-4 груп не зобов'язані купувати фізичні касові апарати і громіздкі принтери. Їх можна замінити Програмою на комп'ютері, планшеті або навіть смартфоні – це так званий програмний РРО або ПРРО.

Реєстрація та подальша робота ПРРО відбуваються виключно в електронній формі, без контактів з податківцями.

Друкувати паперові чеки також не потрібно, достатньо чеків електронних. Не потрібна і книга обліку розрахункових операцій.

Разом з тим, як і будь-яка подібна Інновація, ПРРО на перших порах багатьма сприймаються насторожено.

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