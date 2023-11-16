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"Досягли реального прогресу": Байден розповів, про що домовився з Сі Цзіньпіном

Анна Ярославська
16 листопада 2023, 07:01
Глава Білого дому назвав зустріч з лідером Китаю "однією з найбільш конструктивних і продуктивних" з усіх, які у них були.
Сі Цзіньпін, Джо Байден
Сі Цзіньпін і Джо Байден зустрілися в Сан-Франциско 15 листопада / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент США Джо Байден у середу, 15 листопада, провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско на полях саміту Азіатсько – Тихоокеанського економічного співробітництва - це їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі у Штати за останні шість років.

За словами глави Білого дому, під час зустрічі з Сі Цзіньпіном був досягнутий "реальний прогрес".

"Я ціную розмову, яку мав сьогодні з президентом Сі, тому що я вважаю дуже важливим, щоб ми чітко розуміли один одного, як лідер лідера. Є критичні глобальні виклики, які вимагають нашого спільного лідерства. І сьогодні ми досягли реального прогресу", - написав Байден в соцмережі Х.

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Тим часом в повідомленні Білого дому наголошується, що "лідери двох країн провели відверту і конструктивну дискусію щодо низки двосторонніх і глобальних питань". Крім того, Байден і Сі "обмінялися думками з питань, щодо яких є розбіжності".

Під час пресконференції Байден назвав зустріч з лідером Китаю "однією з найбільш конструктивних і продуктивних" з усіх, які були, передає CNN.

"Я знаю цю людину, знаю його спосіб дій, дивився йому в очі - у нас є розбіжності. У нього інший погляд на багато речей, ніж у мене, але він був чесним", - зазначив Байден.

Відповідаючи на запитання, чи довіряє він Сі, президент сказав: "Довіряй, але перевіряй, як говорить стара приказка. Саме так я і роблю".

Байден також охарактеризував відносини між США і Китаєм як "конкурентні".

"Мій обов'язок полягає в тому, щоб зробити їх раціональними і керованими, щоб вони не привели до конфлікту. Це те, чим я займаюся... Знайти місце, де ми можемо зійтися і де ми знайдемо взаємний інтерес... І це саме те, що ми будемо робити", - сказав глава Білого дому.

Про що домовилися Байден і Сі Цзіньпін

Під час чотиригодинних переговорів лідери США і Китаю домовилися про обмеження потоку фентанілу, відновлення військових зв'язків і спільну роботу над штучним інтелектом.

Байден заявив, що згода Китаю на скорочення хімічних речовин-прекурсорів фентанілу "врятує життя", і сказав, що цінує прихильність Сі в цьому питанні.

Також Байден і Сі Цзіньпін домовилися бути готовими відповісти на телефонні дзвінки один одного.

Як повідомляє The Guardian, під час зустрічі з президентом США китайський лідер Сі Цзіньпін закликав його "припинити озброювати Тайвань" і підтримати "возз'єднання" Китаю з островом.

Крім того, він висловив сподівання, що Байден скасує односторонні санкції щодо Китаю.

Що сказав Сі Цзіньпін про зустріч з Байденом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав партнерство між країнами "найважливішими двосторонніми відносинами у світі". За його словами, "Земля досить велика, щоб обидві країни могли досягти успіху", передає The Guardian.

"Китайсько-американські відносини ніколи не були гладкими впродовж останніх 50 років і більше, і вони завжди стикалися з тими чи іншими проблемами. Однак вони продовжують рухатися вперед попри перипетії та повороти", - зазначив глава КНР.

"Планета Земля досить велика, щоб обидві країни могли досягти успіху, а успіх однієї країни – це можливість для іншої", - додав Сі Цзіньпін.

Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що під час зустрічі Байдена з Сі Цзіньпіном буде акцентовано увагу на українському питанні. Президент США планує висловити підтримку Україні.

У Bloomberg зазначали, що нові військові переговори США і Китаю - пріоритет для зустрічі Байдена і Сі. Ключовою темою переговорів між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном стане відновлення військових зв'язків між двома країнами.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявляв, що від зустрічі президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна не варто очікувати якихось проривних рішень. Відносини між двома країнами після цієї зустрічі не розвернуться на 180 градусів.

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