Байден і Сі Цзіньпін на зустрічі спробують "погасити гарячу фазу" між країнами – Кулик

Протиріччя між США і Китаєм мають тенденцію до загострення. Головне завдання зустрічі лідерів цих країн – щоб гаряча фаза не настала дуже швидко.

https://glavred.net/world/bayden-i-si-czinpin-na-vstreche-popytayutsya-pogasit-goryachuyu-fazu-mezhdu-stranami-kulik-10516765.html Посилання скопійоване

Байден і Сі Цзіньпін на зустрічі спробують "погасити гарячу фазу" між країнами/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Від зустрічі президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, яка запланована на 15 листопада, не варто очікувати якихось проривних рішень.

Відносини між двома країнами після цієї зустрічі не повернуться на 180 градусів. Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

"Я не бачу тут умов для проривів. Це не зустріч розділення епох, якою, наприклад була зустріч президента Сполучених Штатів Рейгана і секретаря ЦК КПРФ Горбачова у Рейк'явіку, які почали епоху ядерного роззброєння. Тут мова йде про певний поінт перед новим етапом великої гри. Ці відносини не розвертаються на 180 градусів, тому що протиріччя між Сполученими Штатами Америки та Китаєм настільки глибокі, що за одну зустріч розвернути їх не вдасться", – зазначив Кулик. відео дня

За його словами, протиріччя між США і Китаєм дуже глибокі, і вони мають тенденцію до поглиблення та переходу до гарячої фази.

"Поточне завдання двох президентів – вплинути на те, щоб ця гаряча фаза не настала дуже швидко, хаотично і не контрольовано. Тому це будуть складні переговори, з багатьма аспектами, і, сподіваюсь, що вони матимуть сухий залишок, принаймні для України", – сказав Кулик.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Раніше повідомлялося, що Білий дім підтвердив переговори Джо Байдена і Сі Цзіньпіна. Президент Сполучених Штатів Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін планують провести особисту зустріч 15 листопада у Сан-Франциско.

Адміністрація Байдена повідомила, що під час зустрічі лідери обговорять двосторонні відносини між США та Китаєм, важливість підтримки відкритих каналів зв'язку, а також ряд регіональних та глобальних питань.

У Bloomberg зазначали, що нові військові переговори США і Китаю пріоритет для зустрічі Байдена і Сі. Ключовою темою переговорів між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном стане відновлення військових зв'язків між двома країнами.

Раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що для України може бути 2 позитивних наслідки від зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна. За його словами, Китай не відмовиться підтримувати Росію, але Байден може переконати китайського лідера піти на поступки в інших питаннях.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.