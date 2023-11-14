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Експерт розповів, що світу слід чекати від зустрічі Сі Цзіньпіна і Джо Байдена

Дмитро Відоменко
14 листопада 2023, 15:14
За словами Віталія Кулика, китайська влада поступово активізує просування своєї "м'якої сили" в США.
Джо Байден, Сі Цзіньпін
Як говорить експерт, Китай поступово активізує просування своєї "м'якої сили" в США / ua.depositphotos.com

Досить невисока ймовірність, що Джо Байден і лідер китайських комуністів Сі Цзіньпін обговорюватимуть на особистій зустрічі перспективи світоустрою з напором на майбутні вибори президента США.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Я не думаю, що будуть говорити про вибори. Для Байдена важливо, щоб підсумком цих переговорів був якийсь сухий залишок. Щоб це не була" розмова про розмову", а в підсумку було б щось, що можна показати своїм виборцям. Мовляв, дивіться, я домовився з Китаєм, не допустив повноцінного входження Китаю в "вісь зла" Іран - Росія - Китай, і тримаю Китай на відстані від цих терористичних режимів. Саме так будуть говорити демократи, і будуть говорити, що це велика заслуга Байдена і його адміністрації в тому, що Китай вдалося утримати від переходу до стану ворога. Тому це важливо, але, з іншого боку, республіканці будуть говорити, що це все піар-елементи, що Китай і далі дрейфує до стану ворога, що протиріччя лише накопичуються, і Сполученим Штатам варто або провести масштабні переговори про перерозподіл сфер впливу і де-факто визнати політичні умови, або почати готуватися до війни. Частина республіканців вже говорить, що основна війна з Китаєм і треба до неї готуватися – максимально послаблювати Китай, і це треба робити більш жорстко, ніж демократи", ‒ сказав він.

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За словами Кулика, Китай поступово активізує просування своєї "м'якої сили" в США.

"Ця лінія критики - це внутрішня політика, яка не буде використовуватися в діалозі з Китаєм. Китай зараз активізувався в просуванні своєї "м'якої сили" в США – перед візитом Ван І в США прилетіла ціла делегація різних лідерів громадської думки і знакових фігур Китаю, починаючи від відомих баскетболістів до бізнесменів, а потім відбулася багатогодинна онлайн-дискусія з представниками різних китайських спільнот – шоу-бізнесу, громадського сектора, обміну культурними речами. І це було вперше, коли там брали участь і представники ЦК Компартії Китаю, а це значить, що вони намітили багато майданчиків, які розглядають як пояснення логіки Китаю і його готовності до переговорів і пошуку компромісів. Адже дипломатія другого плану дуже важлива для Китаю – вони вважають, що це має супроводжувати великі переговори. І всі меседжі, які лунали і лунають зараз від китайців на всіх цих майданчиках, саме про компроміс. Тому є шанс, що Китай також зацікавлений в цих переговорах і в "сухому залишку", ‒ сказав він.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Загроза ядерного протистояння

Росія, Китай і США підвищили активність на ядерних полігонах, що може свідчити про намір держав відновити випробування ядерної зброї. Такої позиції дотримуються американські аналітики. Вони нагадали, що після Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року країни не проводили подібних випробувань.

Росія готується відновити випробування ядерної зброї, вважають журналісти Reuters. Вони акцентували увагу на тому, що російський парламент після заяв Путіна повинен розглянути питання про відкликання РФ ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, коли Кремль може завдати удару. Як вважає чиновник, Росія не використовує ядерну зброю до тих пір, поки Захід їй не дозволятиме цього робити.

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новини США Сі Цзіньпін Джо Байден Віталій Кулик новини Китаю
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