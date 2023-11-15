У Білому домі розповіли, що Байден скаже Сі Цзіньпіну про Україну

15 листопада Сі Цзіньпін має зустрітися з Джо Байденом у Сан-Франциско. Джон Кірбі розкрив деталі майбутніх переговорів.

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15 листопада Сі Цзіньпін має зустрітися з Джо Байденом у Сан-Франциско / Колаж: Главред, фото defense.gov, president.gov.ua

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що під час зустрічі глави Білого дому з лідером КНР Сі Цзіньпіном обговорюватиметься українське питання. При цьому Джо Байден підкреслить намір США підтримувати Україну і далі.

"Я думаю, вони (лідери, – ред.), безумовно, будуть говорити про те, що відбувається в Україні. Президент (Байден, - ред.) дасть зрозуміти, що ми і далі будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти агресії РФ", - підкреслив Кірбі, передає Укрінформ.

За його словами, "Китай міг би зіграти певну роль", якби приєднався до міжнародної підтримки України та посприяв просуванню бачення президента Зеленського про справедливий мир.

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Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна

Президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій перший візит до США за останні шість років. У нього запланована зустріч з главою Білого дому Джо Байденом. Однією з головних тим дискусії двох лідерів стануть події в Україні.

Сі Цзіньпін востаннє відвідував США у 2017 році. Вранці в середу, 15 листопада, глава КНР повинен зустрітися з Джо Байденом в Сан-Франциско, а потім відвідати щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

У Bloomberg відзначали, що нові військові переговори США і Китаю пріоритет для зустрічі Байдена і Сі. Ключовою темою переговорів між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном стане відновлення військових зв'язків між двома країнами.

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