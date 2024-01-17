РФ вдарила ракетами по медзакладу і житлових будинках у Харкові: постраждали 17 осіб

Окупанти завдали два удари по Харкову ракетами С-300 з боку російського Бєлгорода ввечері 16 січня.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих ракетних ударів / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/synegubov

Увечері 16 січня російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині Харкова. Одна з ракет поцілила у триповерхову будівлю недіючого медзакладу, частково зруйнувавши її.

На момент прибуття пожежників було виявлено кілька осередків загоряння в двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів. Також зафіксовані руйнування та пошкодження житлових та інших будівель, повідомляє пресслужба ДСНС.

Вдалося врятувати жінку та евакуювати 30 осіб. За попередньою інформацією всього постраждали 17 осіб.

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Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, кількість житлових будинків, постраждалих від "прильотів" двох ворожих ракет вчора ввечері становить 19.

Сімнадцять городян поранені, 14 з них у лікарні, одна людина - у важкому стані. 14 автомобілів розбиті.

На місці продовжують роботу всі відповідні служби. Всім, хто цього потребує, надається необхідна допомога.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що 16 січня після 21:42 окупанти завдали два удари по Харкову ракетами С-300 з боку російського Бєлгорода.

У Холодногірському районі пошкоджено фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватного медичного закладу, знищено 14 автомобілів.

В результаті обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок у віці від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. З них трьом – надали допомогу на місці.

На даний момент в медустанові знаходиться 13 постраждалих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала важке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші - в середньому і легкому станах.

Атака дронів на Одесу

У ніч на 17 січня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні двадцятьма дронами "Shahed-136/131".

Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

Уламки кількох збитих дронів і вибухова хвиля пошкодили багатоквартирні будинки, магазини, приватні автомобілі городян в Приморському районі Одеси.

Спочатку було відомо про одного постраждалого. 62-річний чоловік отримав осколкове поранення. Медики надають всю необхідну допомогу.

Пізніше кількість поранених в результаті російської атаки збільшилася до трьох осіб.

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