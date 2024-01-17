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"Запустити" вступ України в НАТО можна ще до завершення війни: Дуда назвав спосіб

Альона Вороніна
17 січня 2024, 10:01
До кінця війни наша держава не може вступити у НАТО, але запустити цей процес можливо уже зараз.
Флаги Украины и НАТО, Анджей Дуда
"Запустити" вступ України в НАТО можна ще до завершення війни/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Україна не зможе вступити у Північноатлантичний альянс до завершення війни з країною-агресоркою Росією, але запустити процес цього вступу можна ще до завершення війни, вважає президент Польщі Анджей Дуда.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяви Дуди за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

Польський президент зазначив, що Україна "повинна прагнути до повноправного членства в НАТО".

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Він пояснив, яким чином можна запустити процес вступу України в НАТО і як це вплинуло б на перебіг війни.

"Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України", – сказав Анджей Дуда.

Крім цього, він додав, що майбутнє членство України в Альянсі дуже важливе для сили всього НАТО і безпеки Польщі.

Вступ України в НАТО

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО стане гарантією миру для України, Росія більше не нападе. При цьому він зазначив, що Україну поки що не можуть запросити до Північноатлантичного альянсу, оскільки триває активна стадія війни з агресором Росією.

Нагадаємо, екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив ідею про вступ України до Північноатлантичного Альянсу, ігноруючи тимчасово окуповані Росією території. Він вважає, що часткове членство України показало б Росії, що вона не може зупинити приєднання України до Альянсу.

Нагадаємо, країни НАТО прийняли важливий крок – Україна отримає рекомендації для вступу до Альянсу. Столтенберг підкреслив, що Україна стане частиною НАТО за умови виконання всіх реформ.

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війна в Україні НАТО новини Польщі вступ до НАТО Анджей Дуда
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