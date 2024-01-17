Вночі РФ атакувала Одесу: пошкоджено будинки, магазини, авто, є постраждалі

В Одеській області 11 дронів були збиті на підльоті до узбережжя, більшість - впали в море. БПЛА заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

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Наслідки атаки дронів в Приморському районі Одеси / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 17 січня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні двадцятьма ударними дронами "Shahed-136/131". Дві зенітні керовані ракети С-300 ворог випустив з Бєлгородської області РФ у напрямку Харкова.

Силами і засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони було знищено 19 "шахедів", повідомили в пресслужбі ПС ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

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Протиповітряна оборона працювала в кордонах Запорізької Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

Знищено 19 "Шахедів" / Фото: t.me/kpszsu

Тим часом Сили оборони півдня повідомили, що в ніч на 17 січня ворог атакував південні регіони ударними дронами типу "Shahed-131/136". Протягом майже трьох годин працювали підрозділи протиповітряної оборони.

В Одеській області 11 дронів були збиті на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

Уламки кількох збитих дронів і вибухова хвиля пошкодили багатоквартирні будинки, магазини, приватні автомобілі городян в Приморському районі Одеси.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі внаслідок російської атаки є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

"Зафіксовано загоряння. Є постраждалі серед цивільного населення", - написав він.

Спочатку було відомо про одного постраждалого. 62-річний чоловік отримав осколкове поранення. Медики надають всю необхідну допомогу.

Пізніше кількість поранених в результаті російської атаки збільшилася до трьох осіб.

"Ще одна жінка 1955 р.н. і дівчина 1995 р. н. отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу.З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб", - повідомив Кіпер.

Дивіться відео - Наслідки атаки дронів по Одеській області 17 січня 2024 року:

Голова Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що вночі захисники неба збили над областю три ворожі безпілотники. "Шахеди" знищили у Дніпровському та Синельниківському районах.

Як повідомляв Главред, 11 січня в країну-агресор Росію прибув новий вантажний борт з Ірану. Це може свідчити про нові поставки російським окупантам дронів "Шахед" і запчастин до них.

Тим часом перший Іранський безпілотник Shahed-238, оснащений реактивним двигуном, збили в Україні. Ворожий дрон пролетів півкраїни, а його швидкість була понад 500 кілометрів на годину.

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