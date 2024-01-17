"РФ може здобути моральну перемогу над Україною": історик назвав ще одну небезпеку

Головна мета країни-агресорки Росії у війні проти нашої держави – зменшити населення України, зробити його розпорошеним по світу і через це "менш українським".
Для РФ досягнення такої мети було б моральною перемогою. Таку думку висловив американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де він був модератором на сесії "Горизонти України", повідомляє Укрінформ.
"Якщо мета війни Росії – зробити українське населення якомога меншим, якомога менш українським і якомога більш розпорошеним, то мільйони українців, які виїжджають з країни й не повертаються, – це також і військова, і, так би мовити, моральна перемога для Росії", – сказав Снайдер.відео дня
Історик зазначив, що зараз багато здібних українців різних професій перебувають поза межами власної держави. Мільйони з них зараз перебувають у країнах Євросоюзу, і Україні потрібно, щоб саме ці люди повернулися в рідну країну.
"Це не просто економічне питання. Це проблема… геноциду", – зазначив Снайдер.
Також він додав, що країнам ЄС потрібно буде розробляти формальні механізми, які будуть стимулювати українців повертатися додому або будуть допомагати їм у цьому.
Війна в Україні
Нагадаємо, у ніч на 17 січня РФ атакувала Одесу. В Одеській області 11 дронів були збиті на підльоті до узбережжя, більшість – впали в море. БПЛА заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.
Також РФ вдарила ракетами по медзакладу і житлових будинках у Харкові. Окупанти завдали два удари по Харкову ракетами С-300 з боку російського Бєлгорода ввечері 16 січня.
Раніше, експерт сказав, по чому найбільше битимуть окупанти. Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що РФ змінила тактику ударів і тепер орієнтується насамперед на удари не по об’єктах критичної енергоінфраструктури, а по підприємствах оборонно-промислового комплексу та об'єктах військової інфраструктури.
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