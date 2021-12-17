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"Дорого обійдеться": в ЄС попередили Росію про наслідки вторгнення в Україну

17 грудня 2021, 07:28

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен зазначила, що була виконана велика робота. Країни ЄС готові до санкцій, якщо Росія виступить проти України.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен попередила РФ про санкції / Фото Reuters

Якщо російські війська вторгнуться в Україну, Євросоюз готовий запровадити санкції, які дорого обійдуться Російській Федерації. Таку заяву зробила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

За її словами, країни ЄС готові до санкцій, якщо Росія виступить проти України, передає Reuters.

"Нехай не буде жодних сумнівів. Якщо Росія виступить проти України, Союз зможе ухвалити санкції, які можуть дорого обійтися. Ми виконали свою роботу в цьому відношенні", - сказала глава Єврокомісії на пресконференції після саміту лідерів ЄС.

Як повідомляв Главред, в Європарламенті ухвалили важливу резолюцію щодо ситуації на кордонах України, в якій міститься заклик до ЄС підготуватися до запровадження суворих санкцій проти Росії в разі ескалації. За резолюцію проголосували 548 євродепутатів, проти виступили 69, утрималися 54.

Російські війська біля кордону України

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року – американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх даних вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

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Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Проте Київ буде готовий до такого розвитку подій, наголосив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

Крім цього, Володимир Зеленський зазначив, що Росія використовує скупчення своїх військ біля українського кордону як потенціал для шантажу. Таким чином РФ намагається впливати не лише на Україну, а передусім на західні держави, сказав президент.

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