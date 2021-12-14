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Потенціал для шантажу: Зеленський назвав причину скупчення військ РФ біля українського кордону

14 грудня 2021, 13:06

Стягуючи війська, Російська Федерація намагається шантажувати Захід.

Зеленський пояснив, для чого РФ стягує війська до українського кордону / УНИАН

Росія використовує скупчення своїх військ біля українського кордону як потенціал для шантажу, зазначив президент України Володимир Зеленський.

Таким чином РФ намагається впливати не лише на Україну, а передусім на західні держави, сказав президент в інтерв'ю виданню La Repubblica.

"Для чого використовуються війська, які скупчені поблизу нашого кордону? Це потенціал для шантажу. Причому передусім проти західних держав", – заявив Володимир Зеленський.

При цьому, за його словами, якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким. І це вже можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти України або й регіону в цілому.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв, адже РФ почала цю війну ще у 2014 році.

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"Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв. Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни", – додав український президент.

Російські війська біля кордону України

Нагадаємо, про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року – американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Проте Київ буде готовий до такого розвитку подій, наголосив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

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