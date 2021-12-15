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"Агресія коштуватиме Росії дорого": у ЄС заявили, що готові посилити антиросійські санкції

15 грудня 2021, 11:42

ЄС підтримує Україну в умовах агресії Росії.

У ЄС заявили, що готові посилити санкції проти Росії / Reuters

Європейський Союз готовий розширити санкції проти Росії за її нові агресивні дії.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Відповідний допис вона оприлюднила у Twitter.

Також вона запевнила у підтримці України Європейським Союзом перед обличчям російської агресії.

"Будь-які подальші агресивні дії проти України будуть коштувати Росії дуже дорого. Ми можемо збільшити й розширити вже існуючі санкції, або схвалити нові, якщо це буде потрібно", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, у Брюсселі відбуватиметься шостий саміт "Східного партнерства". У ньому також візьме участь президент України Володимир Зеленський. Український президент під час заходу проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС і країн-партнерів. Також він зустрінеться з керівництвом ЄС та генеральним секретарем НАТО.

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Російські війська біля кордону України

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року – американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

читайте такожНАТО "б'є" по РФ, а в Україні будуть війська Заходу: Путін розповів, чи піде Москва в атакуМіністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Проте Київ буде готовий до такого розвитку подій, наголосив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

Крім цього, Володимир Зеленський зазначив, що Росія використовує скупчення своїх військ біля українського кордону як потенціал для шантажу. Таким чином РФ намагається впливати не лише на Україну, а передусім на західні держави, сказав президент.

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