Будинок Шарія закидали коктейлями Молотова, пропагандист 'отримав' від своїх

Будинок проросійського пропагандиста Анатолія Шарія в Іспанії вночі невідомі закидали коктейлями Молотова. Не приховували зловтіхи і його "колеги по цеху" - z-блогери.
Відео нічної події відразу ж підхопили кремлівські Telegram-канали. На опублікованих кадрах видно, як кілька коктейлів полетіли в бік вілли Шарія, після чого вогонь охопив одну зі стін.
Шарій та інші російські пропагандисти вже почали поширювати версію, що підпал пов'язаний нібито з останнім "розслідуванням" російського блогера, а сам Анатолій називає ситуацію, що склалася, "терактом".
Але навіть божевільні z-блогери, які неодноразово називали Шарія "українським агентом", цьому тішаться. У своїх Telegram-каналах росіяни прямо говорять, що "людина (маючи на увазі Шарія), яка усім погрожувала, отримує "ответочку".
"А система відеоспостереження у тебе, Толіку, все-таки г*вно", - пишуть пропагандисти.
Невідомі підпалили віллу Шарія в Іспанії - дивіться відео:
Хто такий Шарій і чому він не в Україні
Анатолій Шарій - колишній український журналіст. Покинув Україну в 2012 році, поскаржившись Литві нібито на "політичне переслідування". Отримавши право на проживання в ЄС, переїхав у теплі краї.
У 2014 році Шарій системно просував корисні для Кремля наративи, в тому числі ті, що стосувалися вторгнення РФ на Донбас і в Крим.
В Україні Шарій намагався "дистанційно" розпочати політичну діяльність і навіть через "треті особи" оформив свою партію. Політична кар'єра Шарія провалилася.
Проти Шарія відкрито низку кримінальних справ, зокрема щодо держзради та порушення рівноправності громадян залежно від раси, нації, релігії.
У травні 2022 року українські правоохоронці анонсували процес екстрадиції Шарія в Україну. Про хід екстрадиції нічого невідомо.
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