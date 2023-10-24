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Дрони-"газонокосарки" РФ більше загрожують цивільним об’єктам – Коваленко

Альона Вороніна
24 жовтня 2023, 14:59
Новий тип дронів, який використовує Росія проти України, для військових об’єктів становить меншу загрозу, ніж для цивільних, каже експерт.
Дроны, Александр Коваленко
Дрони-"газонокосарки" РФ більше загрожують цивільним об’єктам, каже Коваленко/ колаж: Главред, фото: t.me/kievreal1, скрін

Крім "Шахедів", країна-агресорка Росія почала застосовувати для ударів по Україні також інший тип дронів, які через характерний звук під час польоту назвали "газонокосарками". Такий безпілотник має меншу бойову частину, і він більш небезпечний для цивільних об’єктів, ніж для військових. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

"Для військових об’єктів вони становлять меншу загрозу, ніж для цивільних. У такого дрону менша бойова частина, наприклад, у декілька кілограмів, однак це теж вибухова речовина, яка шкодить і вбиває", – зазначив експерт.

За словами Коваленка, важливим також є питання, з чого зроблені такі дрони-"газонокосарки".

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"Подейкують, що це кустарне виробництво, але ми пам’ятаємо, як Україна певний час використовувала австралійські картонні дрони. Із "газонокосарками" можлива та сама проблема, бо якщо вони дійсно зроблені "з палок", з якоїсь фанери, то їх буде складніше зафіксувати засобами РЛС (радіолокаційна станція – ред.), аніж якісь масивні об’єкти", – сказав експерт.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

РФ б’є по Україні новими дронами

Раніше повідомлялося, що РФ атакує Україну новими безпілотниками. Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, що українські захисники все частіше стикаються з дронами невстановленого типу. Разом з тим Ігнат попередив про те, що нові БПЛА можуть нести кілька кілограмів вибухівки, тому вони становлять небезпеку.

У ЗСУ пояснили, в чому хитрість окупантів з дронами-"газонокосарками". Російські окупанти почали використовувати для атак по Україні нові дрони кустарного виробництва. І якщо іранські Shahed-136/131 називають "мопедами" через їхній характерний звук, то ці БПЛА охрестили "газонокосарками".

За словами спікера командування Повітряних сил Ігната, ці "гаражні" БПЛА не здатні замінити дрони-камікадзе "Shahed", але все ж таки у "газонокосарок " є своє завдання – залякати і виснажити ППО помилковими цілями.

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війна в Україні дрони вторгнення Росії Олександр Коваленко
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